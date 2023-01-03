電信合併 中華電再提頻譜「依法繳回」 整合投入PPDR

電信兩大合併案正在主管機關處理中，關鍵癥結點就在於超頻頻譜如何解決，中華電信（2412）董事長謝繼茂表示，隨著地震等重大災害，加上地緣政治等因素，讓關鍵基礎設施的數位韌性越顯重要，2023年是台灣電信市場新局的一年，電信業合併案於關鍵低頻段超標10MHz「依法繳回」，繳回頻譜可與800MHz頻段整合，推動寬頻PPDR通訊系統建置，發揮珍稀的頻譜資源最大使用效率，創造國家最大公益。

電信兩大合併案，台灣大（3045）合併台灣之星，遠傳電信（4904）合併亞太電信（3682），截至2022年底仍未通過主管機關NCC及公平會審核。上周五各家業者紛紛公告，台灣大公告指出，「依約處理，審慎評估本合併案」。遠傳則公告，「至112年4月30日止，如未取得NCC及公平會核准，雙方經友好協商同意延長期限等相關後續事宜，如未達成協議，任一方得終止此本契約等」。

市場解讀，電信兩大合併案審核時間拖得越久，變數越大，甚至有破局可能。而合併案審議至今未過，業界認為，最大關鍵還是「頻譜超標如何解決」，合併案肯定會過，但如何通過，超頻頻譜怎麼解決才是關鍵。

2023年開春上班第一天，中華電信就舉行菁英論壇，論壇主題為「強化關鍵基礎設施數位韌性-寬頻PPDR(公共安全與救難應變)通訊系統發展策略」，謝繼茂再度強調，關鍵低頻段超標應依法繳回，可併入800MHz頻段整合規畫，一起推動國家寬頻PPDR通訊系統建置，才是對國家最大公益。

中華電信總經理郭水義認為，如此安排，以國家高度，由業者施作，進行公共利益最大化，且在法遵的前提下，高度祝福兩大合併案，而法遵的前提就是是一切按照既有遊戲規則來進行，在頻譜規管政策，三分之一原則下遵守法規，給予競業合併案高度祝福。

業界也認為，這是中華電信再度針對頻譜超標的重大聲明，同時也提出解方，盼主管機關依法審核合併案。

PPDR是公共安全與救難應變的訊系統，中華電信今日論壇邀請陽明交通大學終身講座教授林一平、交通部郵電司前司長鄧添來、台灣科技大學兼任教授翁樸棟等三位專家學者與公司中高階主管共同探討「強化關鍵基礎設施數位韌性-寬頻PPDR（公共安全與救難應變）通訊系統發展策略」。

中華電信強調，倡議產業共同推動寬頻PPDR，善盡電信事業不斷強化及升級通訊網路的使命及ESG理念，支持第一線救難人員的安全維護，並提升社會大眾公共安全。

謝繼茂表示，2023年是台灣電信市場新局的一年，電信事業合併案於關鍵低頻段超標10MGz，應依法繳回。而基於台灣地理位置天然災害頻繁發生，且地域變局威脅升高，公共安全與救難應變通訊系統的升級有其必要性與急迫性，中華電信建議合併案繳回之超標頻率，可與800MHz頻段整合規畫，推動寬頻PPDR通訊系統之建置，提升公共安全守護能量與應變韌性，同時也發揮珍稀低頻資源最高使用效率，創造國家最大公益。