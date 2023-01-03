外資：鴻海電動車營收達1兆元 營收與獲利將成長15及20%

鴻海（2317）旗下鴻騰以1.86億歐元，100%併購德國汽車線束PRETTL SWH集團，開啟鴻海集團開春第一併。歐系外資就發布報告指出，與2022年相比，假設鴻海在2025年達到銷售電動車（EV）1兆元的目標，預估將會讓營收成長15%，獲利成長則會超過20%。主要是零組件的毛利會比組裝高出兩到四倍，若是鴻海在2025年達到原定目標的一半，則營收與獲利仍然會分別成長7%與8%。

歐系外資表示，鴻海在EV有三大策略，分別是一、電動車的設計與組裝。二、提供零組件。三、提供軟體解決方案，並規劃在2025年拿下全球5%電動車組裝市占率（約50到75萬輛），以及1兆元來自電動車的營收，其中有40%比重是自製。

歐系外資說，鴻海邁入電動車將有三個成功關鍵，分別是規模、零組件與客戶。在規模方面，鴻海管理階層預估，電動車事業的損益兩平點是每月生產10萬輛，我們認為這在2024年可以達成，主要是Fisker如期發布新款電動車PEAR。

在零組件方面，歐系外資指出，電動車組裝毛利較低，零組件的毛利較高，鴻海目標控制40%零組件自製率，但是電池與軟體仍在開發中。

至於客戶方面，歐系外資表示，除了目前已知的新創車廠訂單，鴻海可能在組裝業務引入汽車OEM客戶，這將是邁入成功的重要里程碑。

歐系外資將電動車貢獻反映於預估模型中，並將評價模式由現金流（DCF）改為分類加總（SOTP），以11倍本益比計算2023年核心業務，以及0.9倍電動車營收占比計算，但考量鄭州廠騷動事件之後上升的人力成本，以及受到抑制的iPhone市占率，重申買進評等，目標價由150下降至140元。