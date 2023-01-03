快訊

年僅33歲…跌倒重摔腦出血 AKIRA師弟送醫搶救不治

2024侯盧配最強組合？蔣萬安點出做「這事」就是很好組合

天氣濕冷膝蓋又開始疼痛？營養師教你吃4種飲食助改善

外資：鴻海電動車營收達1兆元 營收與獲利將成長15及20%

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

鴻海（2317）旗下鴻騰以1.86億歐元，100%併購德國汽車線束PRETTL SWH集團，開啟鴻海集團開春第一併。歐系外資就發布報告指出，與2022年相比，假設鴻海在2025年達到銷售電動車（EV）1兆元的目標，預估將會讓營收成長15%，獲利成長則會超過20%。主要是零組件的毛利會比組裝高出兩到四倍，若是鴻海在2025年達到原定目標的一半，則營收與獲利仍然會分別成長7%與8%。

歐系外資表示，鴻海在EV有三大策略，分別是一、電動車的設計與組裝。二、提供零組件。三、提供軟體解決方案，並規劃在2025年拿下全球5%電動車組裝市占率（約50到75萬輛），以及1兆元來自電動車的營收，其中有40%比重是自製。

歐系外資說，鴻海邁入電動車將有三個成功關鍵，分別是規模、零組件與客戶。在規模方面，鴻海管理階層預估，電動車事業的損益兩平點是每月生產10萬輛，我們認為這在2024年可以達成，主要是Fisker如期發布新款電動車PEAR。

在零組件方面，歐系外資指出，電動車組裝毛利較低，零組件的毛利較高，鴻海目標控制40%零組件自製率，但是電池與軟體仍在開發中。

至於客戶方面，歐系外資表示，除了目前已知的新創車廠訂單，鴻海可能在組裝業務引入汽車OEM客戶，這將是邁入成功的重要里程碑。

歐系外資將電動車貢獻反映於預估模型中，並將評價模式由現金流（DCF）改為分類加總（SOTP），以11倍本益比計算2023年核心業務，以及0.9倍電動車營收占比計算，但考量鄭州廠騷動事件之後上升的人力成本，以及受到抑制的iPhone市占率，重申買進評等，目標價由150下降至140元。

電動車 鴻海

延伸閱讀

特斯拉去年底降價促銷 上季交車量仍不及預期

2023年科技業第一砲 鴻海併購德電動車零件廠

新供應鏈 長線動能強

電動車族群 馬力十足

相關新聞

台積資本支出 1.2兆再創高

供應鏈傳出，台積電因應未來三年成長所需，在先進製程台灣擴產與投資研發、美日海外擴產、成熟製程升級等三大動力驅動下，今年資...

太陽能三雄 春節加班趕工

太陽能海內外市場需求火熱，台灣太陽能三雄元晶、聯合再生、茂迪訂單滿手，因應客戶需求，今年農曆年假期生產線均不停機，連夜加...

蘋果三產品砍單 供應鏈有壓

日經新聞報導，蘋果以需求減弱為由，通知大陸供應商本季減產AirPods、Apple Watch和MacBook元件。法人...

2023年科技業第一砲 鴻海併購德電動車零件廠

鴻海集團衝刺電動車事業火力全開，旗下鴻騰精密（FIT）昨（2）日宣布以1.86億歐元（約新台幣61億元），100%併購德...

台灣攻元宇宙 施振榮：應借重現有優勢 強化應用內容

元宇宙是未來的大趨勢，也是台灣未來的新機會之一，宏碁（2353）集團創辦人施振榮指出，科技發展一波又一波，要贏向元宇宙的...

鴻海鄭州園區迎來生產高峰 出貨量已達預定峰值的90%

鴻海（2317）旗下富士康鄭州科技園區目前出貨量已達原先預估的90%，訂單狀況良好，從現在到農曆春節前後的幾個月，將迎來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。