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聯發科最新智慧物聯網平台 預計第二季商用

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

聯發科（2454）發布智慧物聯網平台Genio 700，聯發科表示，整合高性能八核CPU，適用於智慧家庭、智慧零售和工業物聯網產品；將於2023消費電子展（CES2023）期間展示，充分滿足智慧裝置對高速AI算力和物聯網品質的需求，預計2023年第二季度開始商用。

聯發科表示，Genio 700採用高能效6奈米製程，八核CPU包括2個主頻為2.2GHz的Arm Cortex-A78核心與6個主頻為2.0GHz的Cortex-A55核心，整合的AI加速器可提供4 TOPs強勁性能。此外，Genio 700還同時支援4K 60Hz和 FHD 60Hz顯示，整合ISP影像訊號處理器，提供更出色的影像畫質。

聯發科技智聯網事業部副總經理Richard Lu表示，去年發布Genio智慧物聯網平台，提供品牌廠商規模拓展及產品開發支援，為Genio的發展奠定了堅實的基礎。Genio 700為工業和智慧家庭產品而生，進一步豐富了聯發科技的智慧物聯網產品組合，讓我們可以為客戶提供更廣泛的技術和產品支援。

聯發科表示，Genio 700軟體開發套件（SDK）支援Yocto Linux、Ubuntu及 Android作業系統，客戶可以輕鬆、靈活地開發定製不同應用類型的產品。

聯發科股價開盤下跌2元，開在623元。

聯發科 物聯網

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