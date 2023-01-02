台積電、鴻海合作夥伴「和椿董座張永昌」逝世 享壽67歲

精密零件、自動化製程設備廠和椿科技（6215）今（2）日發布重大訊息，67歲的創辦人兼董事長張永昌過世，公司將召開臨時董事會推選董事長，待董事會召開後另行公告。

和椿重訊指出，公司在今日獲悉逝世消息；但未向外透露張永昌逝世原因，公司將遵循代理人作業，各項業務均由專業經理人分層負責，對公司營運無影響。

和椿創立於1980年，創辦人為當時24歲的張永昌，公司隨後於2002年12月上櫃、2007年12月櫃轉市，營業項目包括自潤軸承、精密傳動零組件、驅動馬達、自動控制器、產業機器人、SMT後製程設備及LED、半導體製程設備等產品，與台積電、聯電、明基電通、鴻海等大廠都有合作往來。

張永昌曾強調，和椿提供的不僅是產品，更是一個平台，一個可以提升設計效率、進而轉化成開發者與使用者都能分享其利益的平台。

淡水工商專校工商管理科畢業的張永昌，沒有顯赫的學歷，曾在日本產業能率短期大學經營學系念了二年書，一開始在貿易公司做銷售的工作，也啟發自己創業的想法。

張永昌曾戲稱自己僅憑著一股傻勁創業，不過他的獨到眼光和對市場的敏感度，為和椿打開了通往成功的大道。

和椿創立初期，原本只是從事代理銷售業務，但因代理銷售的獲利空間有限，迫使張永昌思考其他能增加獲利的經營模式。

他突破代理銷售的侷限，直接到國外要求進貨廠商到台灣與和椿合作設廠。和椿藉此一方面可以提升銷售和生產利潤，另一方面也能鞏固與廠商的合作關係，同時還能學習生產技術。

隨著逐步跨入製造、研發領域，和椿也開創自有品牌及產品，並成為台積電等全球知名大廠的合作夥伴。