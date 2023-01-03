外公教會他3堂課 鄭崇華的細心和膽識靠數鈔及出門領錢練出來

鄭崇華：「企業不能只顧眼前利益，要放遠未來。」 成功，來自單純的善念與執著。 堅持做有價值的事，自然就會帶來力量。

五歲時，為了避難搬到水吉鄉下和外公同住，耳濡目染下，外公做木材生意，其為人處事的身教在無形中潛移默化，影響鄭崇華的人格養成，是他生命中的第一個好老師。

人生如時間長河！台達電子創辦人鄭崇華的人生際遇，隨著歷史大洪流，如河道遇地形險阻轉折，不僅改變了方向，他十三歲從閩江上游流而下到了福州，意外橫渡台灣海峽到台灣求學，卻讓生命的長河蜿蜒、彎繞，轉出壯闊風景。

在一生無數轉變中，他有幸遇到幾位「好老師」，有形無形地教會他許多人生的真義和智慧，翻轉出截然不同的人生。

在水吉鄉間與自然為伍，滋養了童年

人生的第一次改變，大約在他五歲時，那時他仍是個不諳世事的黃口孺子。

鄭崇華是福建省建甌市人，那是一座位於閩江上游、具有三千多年歷史的文化古都，但他其實是出生在福州市倉前山（現倉出區）的可園，三歲左右才回到故鄉建甌。

當時，對日抗戰如火如荼。在建甌老城區北端有一座飛機場，是運轉軍政人員及戰爭物資的軍用機場，當時也是. 美國空軍機隊飛虎隊的中轉基地，戰時則成為敵軍砲火猛烈攻擊的顯著標的。

鄭崇華的外公住在距離建甌近六十公里外的水吉縣（現今福建南平市建陽區水吉鎮），外公擔心女兒一家人的安危，要求他們回鄉下避難，於是媽媽帶著他和弟弟搬到水吉躲避空襲。

離開城市繁榮的生活，與自然為伍，無拘無束的鄉居歲月，豐富了他的童年。從五歲搬到水吉，十三歲離開，這八年的時光是他最無憂無慮、最快樂的人生印記。

鄭崇華經常跟在外公身邊打轉，耳濡目染下，外公的為人、處事，身教在無形中潛移默化，影響人格養成，無疑是他人生中的第一個老師。

外公是學做生意的第一個「老師」

外公李氏家族可稱是水吉縣「首富」，排行老八的外公有十五個堂兄弟，但因父親早逝，由寡母帶大，他分到的田產最少，是家族中相對最窮的一脈。

鄭崇華曾聽舅舅說：「小時候，家裡幾乎天天吃蜊仔（河蜆），我看了就恨！」因為從河裡撈起來的河蜆最便宜，對曾經窮困的生活充滿無奈。

常言道：「靠山吃山，靠水吃水」。水吉縣坐擁純淨的大自然，田野物產豐饒，最便宜的食糧，是取自老天的恩賜，豐沛的天然資源孕育外公一家。

水吉縣地處閩北，在武夷山脈東南山麓，南浦溪中游貫穿全縣，因地形多為丘陵，山青水秀，氣候宜人，自古是著名的產茶區；加上武夷山脈植物資源豐富、森林茂密，自古是中國三大林區之一，靠著經營木材和製茶批發生意，翻轉外公家的命運。

外公的木材和茶葉事業僱用許多工人，印象中，每遇到發薪日，大人便忙著數鈔票，每次都準時發放員工薪資。

有時，外公會要求他幫忙，「你來數鈔，不要數錯了！」叮囑他要細心；有時，錢不夠了，需要人手到錢莊（如同早年的私人銀行）提領，他便自告奮勇喊道：「我去！我去！」外公也笑笑地說：「好，你去！」假裝指派他去領錢。

初生之犢不畏虎，鄭崇華便興高采烈地出門領錢，當時年紀尚小，個頭還不及錢莊櫃檯高，錢莊自然不會讓毛頭小子領錢，事實上，外公早已派個大人跟在他後面，把要事辦完。

類似生活中的訓練，培養他謹慎心細（數鈔）和膽識（出門領錢），讓他學會承擔當老闆的責任。這是外公教他的一堂課。

誠信無價，是商人的立身之本

（本文出自《利他的力量》） 「外公做木材生意，賺了錢就買下整座山。」他回憶說，外公會把生長較密的樹砍伐疏林，讓樹木有足夠的空間生長壯大；砍伐後也會種下樹苗，讓樹林生生不息；擁有長遠經營的眼光，深諳生意投資之道，事業才能永續。那是外公教會他的第二堂課。

偶爾，外公會帶他去看工人伐木，「砍下來的每根木頭，都會用刻著『李畬記』標記的鐵棒，燒紅後烙印在木頭上，」鄭崇華至今印象仍深刻地說，「粗大的原木從山坡滾入溪河，順著河水往下流。」

早年中國陸路運輸交通不便，木材多以「放溪漂運」、「紮排筏運」的特殊水路運輸方式。木材砍伐之後，沿著山林間的轆道滾下山，木材落入溪河後順流到大河口集中，再用硬木及竹篾等捆紮，變成木排筏；有時排筏上還會載運物資，成了運載工具僱用排筏工人駕木筏，順著閩江而下，運抵福州，賣給大型木材廠再加工裝上輪船出口。福州是福建省會，是各種貨物也是木材集散地。

木材業者最害怕遇到山洪爆發，杉木若被大水沖走，不僅財務損失，木材缺貨不能如期出貨，則有損商譽。為了減少損失，外公對外聲明若撿到「李畬記」的木材，他將以合理的價格買回。

撿拾者送回烙印著「李畬記」的原木，果真獲得允諾的價金，往後，隨大水四處漂流的李家木材，大多能物歸原主，雖然負擔成本提高，但損失降到最低，又能如期、如數交貨，信守商譽，穩固了事業。

有時，大水過後，外公家的木材反而變多了。原來，有些木材商不願用較好的價格回購，或付款時拖泥帶水，鄉民撿拾到木頭，寧可當材燒也不願送還物主，甚至往李家送，但為人正直的外公，不據為己有，執意退回不是「李畬記」的木頭。

外公堅守承諾，本著誠信的做人原則，獲得鄉民好評。那是外公教會他的第三堂課──重諾、守信。

「信用是無價的，」鄭崇華說，從外公的身教，體會到講信用的重要。無論是就業或自行創業，誠信都是他最高的行事準繩。

（本文出自《利他的力量：鄭崇華的初心與台達經營哲學》，作者：傅瑋瓊）