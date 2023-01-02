FT看台積總裁的挑戰 魏哲家兩件事不能鬆懈

英國金融時報（FT）的Lex專欄指出，在台積電總裁魏哲家接任此職務四年來，台積電的業績迭創紀錄，股價更翻漲一倍，但進入2023年，魏哲家必須有大膽的決心，尤其不能在先進晶片技術及人才競爭這兩方面鬆懈。

台積電去年銷售一直很強勁，8月總銷售額為71億美元，刷新單月最高紀錄。美國對中國大陸實施的出口禁令，剛為台積電爭取到逾十年時間，因為大陸的競爭同業一直在快速追趕並壓低價格。

Lex專欄指出，魏哲家在2023年面臨的一大挑戰，可能是晶片需求和價格對景氣循環非常敏感，但競爭所帶來的挑戰更大。三星電子和英特爾都正全力投入2奈米技術，台積電剛開始量產3奈米晶片，三星則已在去年7月開始出貨。

Lex專欄說，晶片業幾乎沒有品牌忠誠度可言，想在客戶的供應商名單上維持第一名的地位，總結就是以下這句話：「誰能出貨最先進的晶片。」

此外，台積的另一個問題來自內部。全球晶片製造商的人才短缺問題從未像現在這般嚴重。 多年來，競爭對手（尤其是大陸企業）一直從台積電挖走工程人才。 現在，這場人才大戰發生在境內，台灣的聯發科和聯電都計劃在國內僱用數千名員工；總部位於美國的美光、英特爾和輝達，以及全球晶片設備製造商艾司摩爾（ASML） 和應用材料公司也在台灣大量招聘。魏哲家將須支付更高薪酬以防人才跳槽。

Lex專欄指出，「股神」巴菲特的波克夏去年買進台積電股票，為波克夏史上最大的一筆亞洲科技投資，固然提振了台積電股價，但之前巴菲特減持比亞迪股票導致該股下跌20%，巴菲特的買進可能也是一把雙面刃。