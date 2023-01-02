繪圖晶片有望率先復甦 板卡廠營運添活水

全球晶片市場去年陷入庫存調整後，繪圖晶片有望率先浮出水面，迎向復甦行情，為華碩、技嘉、微星、撼訊等板卡廠營運增添活水。

根據市調機構JPR統計，2022年第3季全球繪圖晶片（包括所有平台與種類）出貨量年減25.1%，其中，桌機用繪圖晶片出貨年減15.43%，筆電用繪圖晶片年減30%，創2009年以來最大衰退幅度。即便2022年第4季出貨量持續下滑，但產品平均單價（ASP）有望回升，顯示PC產業市況已於2022年第3季落底，2023年起需求有機會緩步回升。

從個別廠商來看，2022年第3季全球PC用繪圖晶片前三大廠依序為英特爾、輝達、超微。其中，英特爾市占率季增10.3個百分點、達72％；輝達市占率季減1.87%個百分點、降至16%；超微市占率季減8.5個百分點、降至12%。

JPR總裁Jon Peddie表示，過往第3季不論是繪圖晶片或是PC供應商，都應是年度出貨高峰，但2022年第3季出貨表現遠低於預期。

至於2022年第4季，JPR表示，去年第4季出貨量雖然仍恐面臨下滑，但平均單價會上升，供給狀況可望恢復，每一家業者都感受到谷底已過。