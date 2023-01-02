晶片三雄推新品 助力台廠

晶片三雄英特爾、輝達、超微2023開年新品齊發，台北時間明（3）日起重磅推出一系列全新PC／NB處理器與繪圖晶片，宏碁、華碩、微星與技嘉等台廠對應三雄新品，也將推出多款電競筆電與桌機、輕薄筆電、顯示卡與液晶顯示器等新機搶市。

法人看好，隨著新產品助攻，可望提升台廠產品出貨單價（ASP），助力PC供應鏈本季淡季逆勢突圍，搶下2023開年好兆頭。

晶片三雄此次推出新品，由英特爾預3日先打頭陣，將推出第13代酷睿非K系列處理器與B760主機板，以及第13代「酷睿HX」、H、P、U 系列移動處理器。

輝達4日接棒，預計發布新一代「RTX 4070 Ti」、「RTX 4070」兩款桌機顯示卡，及「RTX 4050」到「RTX 4090 」系列移動繪圖晶片（ GPU）。

超微5日壓軸，預計發布「銳龍7000」非X系列桌機機處理器，以及「銳龍7000HX」、H、HS、U 系列移動處理器，新款「RX 7000」系列顯示卡也有望亮相。

隨著三家晶片大廠發表新晶片，宏碁、華碩、微星與技嘉等品牌業者也將推出新一代電競桌機、電競筆電、輕薄筆電、顯示卡與液晶顯示器等各類PC新產品，可望在淡季中為PC供應鏈注入暖流，加上新產品的單價較高，可望提升PC供應鏈的產品出貨單價。

雖然PC產業仍處在逆風，法人預期宏碁2023年營運逐步好轉，尤其PC庫存2022年底有望回到正常水位，且近兩季認列存貨跌價損失已縮減，有助毛利率及營益率反彈，加上子公司「小虎隊」財務貢獻攀升下，法人估，宏碁接下來毛利率將站穩10%以上，營益率也將自2022年第3季低點1.3%反彈。

華碩方面，該公司預估2022年第4季PC業務出貨將季減15%，零組件業務則因新平台及新機種上市帶動需求，預估出貨將季增5%，透露「最壞的時間」已過，隨著新品助陣，將有助業績跟著回穩。

技嘉董事長葉培城認為，2023年第1季市場主流產品如RTX 4070、4060系列顯卡陸續推出，市場需求將更明確，技嘉將按部就班生產出貨。

葉培城指出，技嘉伺服器業務將聚焦在產業應用，例如半導體業，像是浸沒式液冷解決方案，近年切入台積電供應鏈，而這類型市場機會比比皆是，都是技嘉的機會，看好產業應用市場成長機會大，將為技嘉挹注成長動能。