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FT：台積電總裁魏哲家今年不能鬆懈的「兩件事」

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
金融時報Lex專欄指出，台積電總裁魏哲家（見圖）在新的一年除了面臨半導體景氣循環或全球經濟低迷的挑戰外，還須打贏先進晶片技術及人才戰。本報系資料照
金融時報Lex專欄指出，台積電總裁魏哲家（見圖）在新的一年除了面臨半導體景氣循環或全球經濟低迷的挑戰外，還須打贏先進晶片技術及人才戰。本報系資料照

對於台積電總裁魏哲家來說，去年是令人難以置信的一年。在他接任此職務四年來，這家台灣晶片製造商迭創紀錄。在此期間，台積電的股價翻漲一倍。但英國金融時報（FT）的Lex專欄提醒，在進入艱困的2023年之際，魏哲家在新的一年需要有大膽的決心，尤其不能在先進晶片技術及人才競爭這兩方面鬆懈。

Lex專欄指出，台積電去年銷售一直很強勁，8月總銷售額為71億美元，刷新單月最高紀錄。美國對中國大陸實施的出口禁令，剛為台積電爭取到逾十年時間，因為中國大陸的競爭同業一直在快速追趕並壓低價格。

然而，晶片需求和價格對半導體景氣循環或是全球經濟低迷非常敏感，是魏哲家在新的一年可能面臨的主要挑戰。

不過，競爭所帶來的挑戰更大。三星電子和英特爾都在全力投入2奈米技術，台積電剛開始量產3奈米晶片，三星則已在去年7月開始出貨。對於台積電的主要客戶蘋果公司而言，這可能意味著延遲。

Lex專欄說，晶片產業幾乎沒有品牌忠誠度可言，想在客戶的供應商名單上維持第一名的地位，總結就是以下這句話：「誰能出貨最先進的晶片。」

Lex專欄認為，台積的另一個問題來自內部。全球晶片製造商的人才短缺問題從未像現在這般嚴重。 多年來，競爭對手（尤其是中國大陸企業）一直從台積電挖走工程人才。 現在，這場人才大戰發生在境內，台灣的聯發科和聯電都計劃在國內僱用數千名員工；總部位於美國的美光、英特爾和輝達，以及全球晶片設備製造商艾司摩爾（ASML） 和應用材料公司也在台灣大量招聘。魏哲家將須支付更高薪酬以防人才跳槽。

「股神」巴菲特的波克夏公司去年買進台積電股票，為該公司史上最大的一筆亞洲科技投資。巴菲特的加持固然提振了台積電的股價，但正如他減少比亞迪的持股導致該股下跌20%，巴菲特的買進動作可能是一把雙面刃。

台積電 晶片 魏哲家

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