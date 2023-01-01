台積電85%主管從內部提拔 雙學習模式助加速接軌

集微網消息，台積電正在開啓新一輪的人才培養計劃。

據台灣媒體報導，台積電通過內部晉升、轉職與輪調，借由人才流動，傳承組織知識，主管職缺由內部員工晉升比例達85%；並整合「70-20-10法則」及「混成學習」兩種模式，設計新任主管訓練課程，協助新任主管順利快速銜接新職。

台積電在新出爐的ESG電子書中指出，「混成學習」是結合傳統實體面對面上課方式與遠距教學課程，讓學習者可依自身時間與學習速度進行雙軌學習的一種教學模式。

台積電今年導入「混成學習」模式，已擧行實體課程逾6300堂、在線課程逾5600堂，超過211萬人次投入學習活動。

至於「70-20-10法則」，台積電表示，經驗學習佔比70%，反饋與指導佔比20%，教育訓練佔比10%。將「70-20-10法則」應用於新任主管訓練課程，截至12月累計有2100人次主管參與，課程平均滿意度達97%。

台積電指出，新任主管訓練課程三大步驟，第一是在線學習，新任主管於課前運用在線學習平台學習基礎管理知識。第二訓練課程，新任主管於實體課堂中學習並演練情境案例，藉由講師與同儕反饋強化管理技能。第三是應用工作坊，新任主管於工作坊中演練並討論實務上遇到的管理議題，透過講師與同儕反饋，實時調整管理技巧。

台積電表示，為儲備未來人才能力，預計明年起針對新進人員、中階主管、個人效能、英語能力等不同對象與類型的訓練課程，分別開發教學模塊，透過創新且實用的訓練學習方式，驅動員工將學習成果實際運用工作與生活中，提升績效並精進自我價值。