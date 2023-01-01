臻鼎、華通 過年加班生產

集微網消息，作為全球第一大代工廠，台積電幾乎沒有受到第二季度和第三季度高科技市場疲軟的影響。但隨著全球市場經濟的不景氣持續，據DigiTimes報導，台積電的主要客戶如聯發科、AMD、英特爾與英偉達等大廠開始修改對該公司的訂單，影響代工廠從2022年第四季度開始的業績。

2022-12-31 20:27