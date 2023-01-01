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臻鼎、華通 過年加班生產

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

蘋果與非蘋PCB供應大廠備戰農曆春節生產，包含龍頭廠臻鼎、軟板廠台郡、蘋果鏈PCB廠華通、健鼎及伺服板龍頭廠金像電，兩岸生產人力儲備多數到位，各廠也沙盤推演確保廠區過年排班正常生產或部分趕工生產。

業界說，由於過年時間較往年早，相關人力儲備與排班調度已提早展開，確保年節期間生產能滿足客戶需求。

臻鼎先前受大陸封控措施干擾2022年11月營收，不過公司已加緊在12月積極出貨確保成長，2023年相關調度也及早準備。臻鼎指出，過年廠區人力安排都已就緒。

台郡近年積極在台灣高雄擴產中高階產能，靈活調度兩岸廠區作業，台郡指出，工廠目前營運按計畫進行。

蘋果PCB供應大廠華通、健鼎也說，按照需求，廠區既定過年期間排班生產調度都已到位。

金像電提到，兩岸廠區人力調度都已準備就緒，配合不同應用強度展開準備，其中因需求強勁，蘇州廠人力拉高到較往年季節更高檔水準，常熟廠區則輪流排班生產。

臻鼎 蘋果

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