臻鼎、華通 過年加班生產
蘋果與非蘋PCB供應大廠備戰農曆春節生產，包含龍頭廠臻鼎、軟板廠台郡、蘋果鏈PCB廠華通、健鼎及伺服板龍頭廠金像電，兩岸生產人力儲備多數到位，各廠也沙盤推演確保廠區過年排班正常生產或部分趕工生產。
業界說，由於過年時間較往年早，相關人力儲備與排班調度已提早展開，確保年節期間生產能滿足客戶需求。
臻鼎先前受大陸封控措施干擾2022年11月營收，不過公司已加緊在12月積極出貨確保成長，2023年相關調度也及早準備。臻鼎指出，過年廠區人力安排都已就緒。
台郡近年積極在台灣高雄擴產中高階產能，靈活調度兩岸廠區作業，台郡指出，工廠目前營運按計畫進行。
蘋果PCB供應大廠華通、健鼎也說，按照需求，廠區既定過年期間排班生產調度都已到位。
金像電提到，兩岸廠區人力調度都已準備就緒，配合不同應用強度展開準備，其中因需求強勁，蘇州廠人力拉高到較往年季節更高檔水準，常熟廠區則輪流排班生產。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言