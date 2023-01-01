PCB產值衝兆元 強攻東南亞

台灣PCB產業產值將邁向兆元規模，積極啟動東南亞投資布局，相關區域各有優勢，業界計畫多點考察泰國、馬來西亞、越南與菲律賓等地，其中蘋果協力廠初期偏好越南，非蘋廠商則看準馬來西亞半導體相關商機。

統計顯示，2022年台灣PCB廠在高階產品、ABF載板與匯率加持下，年度產值上看9,333億元，繼2021年突破8,000億元後再創新高，業界估計，大廠積極布局海外擴產與台灣本地生產高階產品接軌半導體，有助PCB產業產值邁向兆元規模。

在東南亞布局方面，各廠策略不同。泰國既有泰鼎、敬鵬與競國子公司；近期FCCL軟板材料大廠台虹泰國廠已動土，目標2024年中量產；利基PCB廠博智、楠梓電計畫分別運用集團與轉投資力量評估發展。

銅箔基板（CCL）廠台光電、聯茂等東南亞投資地點尚未定案，持續尋找最適合區域，聯茂最快在2023年首季選擇最適合區域設廠；精成科則在馬來西亞擴充產能。

此外，蘋概股台表科已計畫在越南和墨西哥擴產，其中越南計畫2024年第2季到位；同為蘋概股的華通、健鼎持續評估但暫無設廠時間表。

台灣電路板協會指出，因應需求，將組織馬來西亞投資考察團預計3月成團。該投資考察團也將是2022年11月、2023年2月兩度組泰國考察團後再組東南亞考察團，顯示PCB在東南亞投資呈現多元評估。

台灣電路板協會理事長李長明說，泰國PCB現在以車用為主，馬來西亞以半導體產業為主，越南以組裝為主，PCB產品應用類別廣泛，需要多地考察。

台灣電路板協會指出，為協助高階PCB與載板供應鏈至馬來西亞布局，規劃2023年「PCB產業馬來西亞投資考察團」，規畫走訪具有「東方矽谷」之稱的檳城，該區域進駐大廠包含英特爾、日月光、揖斐電等；吉打州居林高科技園區有AT&S、超微、TTM等；麻六甲自由貿易區則有英飛凌與德州儀器等；還有首都吉隆坡鄰近的自由貿易區。

在全球半導體產業鏈中，東南亞全球封測市場市占率達27%，其中馬來西亞具舉足輕重地位，尤其封裝測試全球市占率近13%，全球約7%半導體貿易都需經過馬來西亞的工廠附加製造，並有50家跨國半導體企業在當地有封測廠，包括恩智浦、博通、美光、意法、英飛凌、德州儀器、日月光等，並有諸多載板廠如AT&S、TTM在當地擴大當地投資。