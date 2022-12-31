台積電客戶大砍單 明年首季營收將季減15%

集微網消息，作為全球第一大代工廠，台積電幾乎沒有受到第二季度和第三季度高科技市場疲軟的影響。但隨著全球市場經濟的不景氣持續，據DigiTimes報道，台積電的主要客戶如聯發科、AMD、英特爾與英偉達等大廠開始脩改對該公司的訂單，影響代工廠從2022年第四季度開始的業勣。

報道指出，台積電幾乎所有客戶都將經歷低迷，不得不削減訂單，因此台積電2023年第一季度的利用率將大幅下降。例如，台積電的N7線（7納米、6納米級技術）的利用率2023年初將下降到50%左右。此外，即使是第3季還滿載的5/4納米與28納米，也將出現顯著松動。台積電的N5/N4生產線主要用於製造先進的產品，例如蘋果的智能手機SoC，但高端手機需求通常在上半年下降。

由於全球經濟放緩以及疫情影響、許多歐洲國家的經濟低迷以及美國對許多產品的需求減少，大型計算機硬件、PC和智能手機製造商減少了從台積電等此類的公司採購新芯片，如AMD、英特爾、聯發科和英偉達。半導體廠商指出，由於需求迅速衰減，多家IC設計廠商第3季起開始脩正訂單，景氣大跌超乎預期下，砍單力道不得不增強，甚至認賠燬約，將損失降至最低，原本衹砍曏二線晶圓代工廠的大刀，第4季不得不揮曏台積電，調整2023年訂單。

削減合同製造商的訂單並非微不足道，因為無晶圓廠芯片設計人員有義務在某些季度採購固定數量的晶圓。盡管如此，據報道台積電願意接受補償（因為它將持有來自AMD、英特爾、英偉達等芯片的晶圓，然後才準備好購買），甚至重新談判長期供應合同的交易（即增加公司承諾在未來購買的晶圓數量）作為交換。不過，這些措施不會讓台積電在2022年第四季度或2023年第二季度的日子好過一些。DigiTimes表示，台積電wafer bank（客戶寄放庫存）堆放已達新高，粗估首季營收將季減15%，若非2023年再漲6%，營收跌幅恐擴大。

台積電總裁魏哲家曾指出，半導體庫存於2022年第三季度達到高峰，第四季度庫存開始脩正，預計將持續至2023上半年，到2023下半年產能利用率才會全面回升。對此有廠商表示，半導體產業鏈最後防線已突破，2023年上半將面臨嚴峻的庫存脩正與業勣崩跌挑戰。

市場觀察人士普遍對2023年先進芯片需求恢復正常持樂觀態度。因此，台積電仍有望實現全年收入增長，但銷售額增幅可能不如2021-2022年那麽可觀。