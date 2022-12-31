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台積電開放員工攜帶部分智慧表上班 Apple Watch過關、但這品牌卻不行

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台積電近日向員工發布信件指出，開放員工可以戴Apple Watch、Google Pixel Watch 以及Samsung Galaxy Watch等三類智慧表上班，但規定不能錄音，另外仍限制員工戴Garmin智慧表，同時也持續限制員工攜帶智慧機進廠。

台積電因資安管理的機密資訊保護 （TSMC Proprietary Information Protection, PIP）政策，先前限制員工戴智慧表上班，須比照手機管控，相關協力廠、承攬廠商與訪客也比照辦理，但近期先宣布對員工鬆綁三類智慧表，不過，據了解，僅適用員工並未開放協力廠可攜帶入內，同時Garmin智慧表因有隨身碟功能而持續限制員工攜帶入廠。

智慧表 台積電 Garmin

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