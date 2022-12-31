台積電開放員工攜帶部分智慧表上班 Apple Watch過關、但這品牌卻不行
台積電近日向員工發布信件指出，開放員工可以戴Apple Watch、Google Pixel Watch 以及Samsung Galaxy Watch等三類智慧表上班，但規定不能錄音，另外仍限制員工戴Garmin智慧表，同時也持續限制員工攜帶智慧機進廠。
台積電因資安管理的機密資訊保護 （TSMC Proprietary Information Protection, PIP）政策，先前限制員工戴智慧表上班，須比照手機管控，相關協力廠、承攬廠商與訪客也比照辦理，但近期先宣布對員工鬆綁三類智慧表，不過，據了解，僅適用員工並未開放協力廠可攜帶入內，同時Garmin智慧表因有隨身碟功能而持續限制員工攜帶入廠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言