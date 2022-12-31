PCB產業新南向投資 將組馬來西亞投資考察團

因應客戶需求，PCB產業新南向投資近年成為業界話題，台灣電路板協會（TPCA）因應需求，將組馬來西亞投資考察團預計3月成團，也將是兩度泰國考察團後再組東南亞考察團，也顯示PCB在東南亞投資呈現多元評估而非僅有泰國。

台灣電路板協會理事長李長明說，泰國PCB現在以車用PCB為主，馬來西亞以半導體產業為主，越南以組裝為主，PCB產品應用類別廣泛需要多地考察。

台灣電路板協會也指出，為協助高階PCB與載板供應鏈至馬來西亞布局，特規劃2023年「PCB產業馬來西亞投資考察團」，規劃走訪具有「東方矽谷」之稱的檳城(Intel、ASE、Ibiden等)、吉打州居林高科技園區(AT&S、AMD、TTM等)、麻六甲自由貿易區(Infineon、Texas Instruments)與首都吉隆坡鄰近的自由貿易區。

在全球半導體產業鏈中，馬來西亞佔有舉足輕重的地位，尤其是封裝測試，佔全球近13%市佔率（東南亞在全球封測市場市佔率達27%）、全球約7%的半導體貿易都需經過馬來西亞的工廠附加製造，並有50家跨國半導體企業在當地設有封測廠，包括恩智浦、博通、美光、意法、英飛凌、德州儀器、日月光等，並有諸多載板廠如AT&S、TTM在當地擴大當地投資。

此外馬來西亞為東協第三大經濟體，僅次於印尼以及泰國；人均GDP一萬一千多美元，較鄰近的東南亞國家更為富裕，身居東南亞電子、機械及半導體製造基地，具備重要的戰略地位。