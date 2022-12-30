兩宗電信業合併案已屆一年仍未過關 恐有新變數

台灣兩大電信案宣布至今一年，主管機關卻仍未通過，致使兩宗合併案至今都沒有圓滿結局；4家電信公司今天都針對合併案出具了最新重大訊息公告；台灣大與台灣之星指出，合併案至今仍未過關，台灣大會「依約處理，審慎評估本合併案」，遠傳電信、亞太電信則訂定新的增補協議，協議直接點名，如果明年4月30日前未達成協議，「任一方得終止本契約」，為合併案帶來了新變數。

外界關注兩宗電信合併案究竟何時可以通過？NCC主委陳耀祥昨日表示，電信合併案正密切討論中，已經到收尾階段，涉及其他部會方面，已經跟數位部、公平會都開過會，因為牽涉國家產業發展，NCC也不希望合併案拖延太久；對於合併案2月初是否會有決議，陳耀祥表示，「目前看起來機會算大」。

台灣大哥大、台灣之星今天下午均發出重訊表示，對於這個合併案，「依本合併案約定，如至111年12月31日止未取得NCC及公平會核准時，得經雙方同意延長期限及協商相關事宜。因主管機關尚在審查中，已確定至111年12月31日未能取得核准。」台灣大表示，「依約處理，審慎評估本合併案。」

遠傳、亞太電信公告指出，「本合併案之合併基準日暫定為民國111年9月30日。如雙方至暫訂合併基準日仍未完成合併，經雙方繼續執行，但至111年12月31日止，若仍未取得國家通訊傳播委員會核准及公平交易委員會不禁止結合處分，應依照合約規定辦理，於符合一定條件之情形下由一方延展至112年3月31日為止。本案如經董事會同意通過，如需變更合併基準日，擬授權董事長全權處理變更事宜，並公告之。」

不過，合併案究竟會不會因此而有變動呢？

遠傳、亞太電信也簽訂了最新增補協議，協議修正內容指出，「如雙方係因未取得國家通訊傳播委員會核准及公平交易委員會不禁止結合處分，故至暫訂合併基準日仍未完成合併，雙方應繼續執行本契約；但至112年04月30日止，如仍未取得國家通訊傳播委員會核准及公平交易委員會不禁止結合處分者，應經雙方友好協商同意延長期限等相關後續事宜，如未達成協議，任一方得終止本契約。但如一方違反本契約，未違約方得終止或通知他方延展至112年06月30日為止，如依前述約定延長時，雙方應友好協商相關後續事宜。」