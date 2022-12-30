台積的好福利 連供應鏈都能享受到

台積電的好福利，連供應鏈都能享受到！台積電今日在ESG電子報揭露，公司深植以人為本的文化，積極攜手供應鏈一同打造健康友善職場，為促進晶圓廠興建工程承攬商夥伴提升健康識能，民國111年9月起陸續於新竹、台中、台南科學園區新建工區，首度推動「四癌BC通通檢」活動，免費為承攬商夥伴進行口腔癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌及B、C型肝炎篩檢，11月擴大篩檢量能，進一步推廣至營運廠區的作業承攬商，截至12月已舉行5場次共2,567人次受益，提供承攬商便利貼心的健康照護服務。

依據衛生福利部國民健康署研究調查，癌症為國人十大死因之首，四癌篩檢有助於早期偵測癌症及癌前病變，而肝癌則多為慢性B、C型肝炎所引起，透過篩檢亦可提前治療、降低併發可能性。

台積電除提供年度健檢與防癌篩檢服務照顧公司員工健康外，為強化承攬商夥伴的保健意識，台積電也於新建工區現場設置護理站，定期追蹤健康高風險承攬商夥伴的身體狀況，今年更進一步邀請在地醫療院所於新建工區內設置篩檢設備及諮詢資源，承攬商夥伴只要攜帶健保卡、無須支付費用，即可依自身需求選擇篩檢項目，並由醫護人員進行衛教建議與持續追蹤關懷，為承攬商夥伴的健康把關。

台積電強調，承攬商是公司持續成長的重要夥伴，台積電於工區推動「四癌BC通通檢」免費篩檢活動，並搭配駐廠醫護團隊後續追蹤照護，不僅提升承攬商夥伴的檢測意願，亦減輕其經濟負擔。

未來台積電每一座晶圓廠興建工程皆會導入此服務，同時評估與更多在地醫療院所合作，擴大檢測及衛教量能，使承攬商夥伴獲得更完善照顧，與台積電一同邁向永續共好。