SEMI太陽光電委員會力拼2050達標 助台接軌國際能源轉型

為助力台灣實現淨零目標，SEMI太陽光電委員會以2050年設置裝置量達40GW~80GW為目標，盤點台灣光電產業發展機會與挑戰，提出2022年《太陽光電公共政策建言書》，發表四大倡議事項，期以產官齊心共進，戮力達成能源轉型目標。

此外，也頒發年度產業貢獻獎予雲豹能源，肯定其帶領SEMI大眾綠能溝通專案小組成員，包括友達、天泰、元晶、聯合再生等再生能源產業會員企業，積極推動大眾綠能教育專案，凝聚全民共識、接軌國際能源轉型，以實現零碳台灣願景。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出：「為助力台灣穩步邁向淨零目標，SEMI太陽光電委員會自2019年起陸續發布《太陽光電公共政策建言書》，為政府提供產業洞察，皆能獲得正面回應與採納。今年，更進一步透過大眾綠能溝通專案小組，擴大與全民深入溝通，藉由分享國際綠能技術發展趨勢，及台灣再生能源發展願景，以弭平大眾對於能源轉型過程中的發展認知落差。為此，特頒發產業貢獻獎予雲豹能源，表揚其帶領SEMI 大眾綠能溝通專案小組成員，透過正向積極的溝通交流，凝聚全民共識、齊心邁向台灣淨零目標。」

今年SEMI太陽光電公共政策倡議委員會與台灣太陽光電產業協會公共事務委員會共同攜手，合作產出2022《太陽光電公共政策建言書》。除延續過去從產業發展的角度，針對近年太陽光電發展所面臨的問題與挑戰，彙整包括產業界建議、政府經驗、學研法人以及環團的意見，並追蹤去年建言政府參採的結果之外，今年更從淨零排放路徑所設定的光電發展目標與路徑出發，檢視我國光電設施的空間競合課題，提出我國太陽光電產業之永續發展倡議。包含(一)完善太陽光電空間發展規劃；(二)維持躉購費率穩定性和完整性；(三)加強政策溝通和穩定性；(四)推動太陽光電永續發展等四大建言，提請相關政府部門參採，以增進產業動能，以達太陽光電永續發展，並協助我國沿著2050淨零排放路徑實現淨零轉型。

為鼓勵業界協力推動市場教育，雲豹能源積極參與SEMI大眾綠能溝通專案小組，攜手友達、天泰、元晶、聯合再生等企業所組成產業溝通團隊，針對當前再生能源及太陽光電等綠能趨勢議題，著手建立與大眾對話的溝通管道，推廣綠能教育不遺餘力，不僅大幅提升社會參與能源轉型之公民意識，更有助健全台灣在生能源產業的發展環境，為此獲頒產業貢獻獎以茲表彰。