2022年「鴻海獎學鯨」提供5500萬元 補助兩千多名清寒學生

全台在上週末迎來2022年第一個超級寒流，但台灣有一群家境清寒的孩子，因鴻海（2317）教育基金會的協助，而在嚴冬寒流中感受到了一股暖意。

「鴻海獎學鯨」是鴻海教育基金會專為家境清寒學子所舉辦的獎助學金計畫，原本每年提供360個名額供大專與碩博士生參加甄選，但2022年，在鴻海集團劉揚偉董事長的支持下，鴻海教育基金會將條件放寬，讓國小、國中、高中生也能提出申請，並大幅增加預算讓更多家境清寒的學生能減輕就學負擔，不但得主人數擴增成為預定2000位得主，最後經過鴻海教育基金會與評審仔細的評選後，更決定加碼獲獎名額，最終選出了2063位學生獲獎、總計發出新台幣5500多萬元的獎助學金。

在這二千多名獲獎者中，有位小一生，一家六口人中有四個是唸小學的孩子，但爸爸癱瘓了，媽媽要照顧爸爸與孩子無法出外工作，所以全家人只能靠政府與社福單位的補助勉強過生活；還有個國一生，爸爸與爺爺都中風，因此一家七口人只能靠媽媽當清潔工一個多月兩萬多元的薪水過日子；也有個高中生，每當學校要收任何費用時她都是最後一個繳的，因為要等她打了工、存夠了錢才有錢繳。鴻海教育基金會執行長汪用和表示：「在評審過程中，有評審表示，他們雖然知道台灣有貧困家庭，但在看到那些申請者的家境狀況時，還是感覺深受震撼，這讓我們更加認為擴大獎學鯨的申請範圍與增加名額是很有意義的決定。」

而且，鴻海教育基金會不但提供獎助學金，也特別為國小、國中、高中的獎學鯨得主分別舉行線上激勵會，以許多真實故事鼓勵學生們堅持努力求學，也讓孩子們知道自己並不孤單，有老師與鴻海教育基金會一起關心著他們。

鴻海獎學鯨自2017年辦理以來，已發放兩億三千多萬元，協助了近5000名清寒學生求學。教育是弱勢孩子改變命運最單純與實在的方式，鴻海教育基金會期望能夠透過獎學鯨計畫，持續幫助更多清寒學子奮力向前、翻轉人生。