快訊

中職／Thank you洪總！悍將說了再見 下一站一路向南？

曾被柯罵誰家的狗！民眾黨中評會主委林恕暉退黨： 到了該分手時候

西太后辭世！「從小學老師→龐克教母」連慾望城市凱莉都穿她的婚紗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電海外設廠去台化？宏碁施振榮：是台灣國力延伸

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁集團創辦人施振榮。(中央社)
宏碁集團創辦人施振榮。(中央社)

對於國人關切台積電（2330）海外設廠是否是「去台化」，宏碁（2353）集團創辦人施振榮表示，台商赴海外設廠，是接近巿場與客戶的考量，全球總部與運作核心仍在台灣，藉由海外設廠提升台商的國際競爭力，同時也讓台灣國力延伸到國際上。

對於近日沸沸揚揚關切台積電海外設廠是否是「去台化」的問題，施振榮30日表示，台商赴海外投資設廠，絕對不是「去台化」，而是台灣的國力延伸。

他並指出，台積電擴大海外投資佈局，一方面是接近巿場，就近服務客戶，另一方面，由於投資規模很大，加上先進製程技術複雜，不得不派出一批種子部隊協助，以確保新廠有效運作。

施振榮並從王道思維分析說，一般人會憂慮「去台化」，其實是因為只看看得見的有形、直接、現在的顯性價值，覺得製造被移到海外，其實如果從間接、無形、未來的隱性價值來看，台商正持續在海外擴展實質的影響力，也對國際社會做出更大的貢獻。

他說：「Acer沒有台灣，就不叫Acer。」就是因為在台灣，Acer品牌才有特殊的意義。所以大家不要擔心台商海外佈局是「去台化」，其實反而是台灣國力的延伸，只有透過企業，台灣也才能有機會擴大在世界各國的影響力。

施振榮表示，台灣在資通訊產業領域規模較大的企業，在全球佈局下，都是海外製造據點的規模遠大於在台灣的製造規模，提供最具競爭力的研製服務。不過製造據點雖然佈局全球，但研發、訂單、財務、指揮系統都是掌控在台灣總部。

他以宏碁為例指出，宏碁國際化的發展是從王道思維出發，考慮與在地夥伴攜手共創價值，同時兼顧利害相關者的相對利益平衡，所以當年宏碁國際化的策略就是「全球品牌、結合地緣」，與當地企業共創價值；而「主從架構」的策略就是讓各子公司能獨立運作並上巿，且建立起相對利益平衡的機制。

施振榮表示，此外當年宏碁的「速食產銷模式」，則是把在台灣附加價值相對較低的製造，移到海外，主動產業空洞化，讓台灣更有競爭力，雖然外界會有「去台化」的顧慮。當時宏碁在海外設立了42個電腦裝配據點，以貼近巿場，也提高國際競爭力。

他並指出，在90年代，由於台灣製造人力不足，許多廠商展開全球佈局。當年宏碁也配合政策的南向政策，宏碁的製造據點國際化最早就由馬來西亞及菲律賓開始。後來隨著台商供應鏈的發展，也借重台商的大陸製造據點服務全球，如今台商更已朝越南、印度等地發展，台商主要是考量「量」與「價」的競爭力。

施振榮說，宏碁在國際化的過程，宏碁的人事、財務、法務、品牌，都是由台灣總部中央集權，並和海外當地合作夥伴建立一個相對利益平衡的機制。宏碁有三分之二以上的員工都是海外的員工，國際化就是要借重當地優秀的人才，共創價值。而且海外的高級主管在拿到公司的分紅後，也會買公司的股票，與公司的利益相結合。

宏碁 台商 施振榮

延伸閱讀

台積電董座喊話 股價站上巴菲特防線

台積：3奈米需求強勁

台積主管：擔心明年缺水

台積電投資不停手 粉碎「去台化」傳言

相關新聞

台積電海外設廠「去台化」? 施振榮：是台灣國力的延伸

對於台積電海外設廠是否「去台化」的問題，宏碁集團創辦人施振榮今（30日）表示，台商赴海外設廠，是接近巿場與客戶的考量，全...

台積電海外設廠去台化？宏碁施振榮：是台灣國力延伸

對於國人關切台積電（2330）海外設廠是否是「去台化」，宏碁（2353）集團創辦人施振榮表示，台商赴海外設廠，是接近巿場...

台積電大動作展現3奈米成果 從4面向解析背後盤算

台積電昨（29）日舉行南科18廠3奈米量產暨擴產典禮，選在2022年只剩三天就結束，台積盛大舉辦3奈米量產暨擴產典禮，是為破除「去台化」疑慮，還是台積電自有其盤算？

晶片戰 彭博：政治凌駕商業

彭博資訊指出，今年是全球晶片製造商的重大轉折，在各國企圖吸引晶片商進駐設廠之際，製造商的策略重心也轉向，重視政治甚於技術...

新聞眼／台積愈先進製程愈往北

台積電昨舉行南科十八廠三奈米量產暨擴廠典禮，董事長劉德音宣布在南科投資告一段落後，明年將轉進高雄和新竹，展開新一波建廠行...

破除去台化 台積電南科3奈米擴廠

台積電本月上旬舉行美國亞利桑納州晶圓廠的設備進廠典禮，引發「去台化」疑慮。台積電昨天在南科舉辦三奈米量產暨擴廠典禮，董事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。