億光撤回對中國電器之專利訴訟

億光電子（2393）與中國電器股份有限公司間於台灣智慧財產及商業法院之專利訴訟，由於雙方達成未來將合作的共識，因此億光今（30）日宣布撤回對該公司之專利訴訟。

億光電子先前向台灣智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟，控告特力屋股份有限公司、展晟照明股份有限公司及中國電器股份有限公司所販賣的燈泡、燈管及吸頂燈等系列LED產品侵害億光台灣專利，繼該公司撤回對特力屋公司的專利訴訟之後，今日億光再宣布也對中國電器撤回專利訴訟。

據了解，億光先後對特力屋及中國電器撤回專利訴訟，主要都是由於億光已和二家公司達成未來雙方將進行合作的共識，因此撤回訴訟，據悉，和展晟照明的專利訴訟雙方也正積極接觸、協調中。

億光重申專利權的目的是為了保護創新研發成果，並且鼓勵產業發展，億光不斷投入及擴充技術及產品的研發、製造及設計的能力，加深智慧財產權的布局，以強化產品的競爭力。目前已取得美、中、日、歐、韓及台等地區多件關鍵專利，將持續提供客戶優質的服務以及產品。