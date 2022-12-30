青森弘前產地直送，新竹大遠百引進陽光富士

新竹大遠百（2903）延續2015年迄今，與日本弘前市政府合作8年的「弘前物產展」今（29）日開幕。現場引進各式產地直送青森弘前蘋果，包括：陽光富士、王林、慕姿、金星共4款特色蘋果，讓喜好日本蘋果的消費者可以依各人口味一站購足。

新竹大遠百即日起至2023年1月15日跨年連假檔期，於6樓活動中心舉辦年度「弘前市文化物產嘉年華」，現場展售多樣蘋果系列商品，包含青森縣弘前市產地新鮮直送的蘋果及週邊零食點心與飲品、肥前長崎屋蜂蜜蛋糕等日系美食及其他生活用品，今年為期18天展期預估創下600萬元業績。

新竹大遠百特別捐贈及集結民眾的愛心募集公益蘋果，於今天開幕典禮時捐贈300顆蘋果予新竹市政府社會處及新竹家扶中心，希望能夠讓受助團體於年前吃到美味的蘋果，也能平平安安過新年。

日本弘前市為舉世聞名的蘋果產地，新竹大遠百這次共引進：陽光富士、王林、慕姿、金星共4款特色蘋果。其中陽光富士因為生長期間未套袋，果實直接接收陽光洗禮，外觀較為鮮紅，且中心通常含蜜，所以甜度高，又稱為蜜富士。還有兩款新竹首賣蘋果—金星、慕姿，金星果皮呈現淡奶油色略帶微紅，如水蜜桃般，果香濃郁、豐富香甜多汁且清脆爽口，因帶有淡淡牛奶香味，故又稱牛奶蘋果；慕姿舊稱為「陸奧」，包袋栽種的外皮呈紅色，無袋栽種的外皮呈黃綠色，外形較大、果肉偏硬，口感爽脆多汁，甜中帶酸。

1/1~1/2使用遠百APP於全館單筆消費滿1,500元或憑HAPPY GO卡+全館單筆消費滿2000元，即贈弘前富士蘋果乙顆（每日限量50顆，每人每帳號限兌乙顆，贈完為止）。 12/29-1/15使用遠百APP於弘前展展場單筆消費滿500元即可獲得1點，5點可兌換弘前富士蘋果乙顆、10點可兌換日本肥前長崎屋蜂蜜蛋糕270G乙條或日本橋浜町酒食處雞肉唐揚定食券乙張。