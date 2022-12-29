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奇景與矽遞科技 展出SenseCAP LoRaWAN 視覺AI感測器

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

奇景光電與深圳矽遞科技今（29）日宣布，將於明年初於拉斯維加斯舉行的 CES 2023 美國國際消費電子展，聯手展出領先業界、內建奇景WiseEye 智慧影像感測解決方案（WiseEye）的 SenseCAP A1101 LoRaWAN 視覺 AI 感測器（下稱「視覺 AI 感測器」），此方案已經應用於實際的智慧農業案例。

矽遞科技是一家為全球開發者提供物聯網硬體服務平台公司，致力於賦能每位開發者實現其數字化轉型目標。矽遞科技創建即插即用，且易於整合的 SenseCAP A1101 視覺感測器，運作機器學習以支援各種 AI 模型，例如影像識別、人數統計、目標檢測、儀表識別等。此領先業界電池供電的視覺 AI 感測器，採用支援最高達 60 FPS VGA 解析度的奇景 HM0360 CMOS 影像感測器，和以 400MHz 頻率，本地推理（local inferencing）運行的 WiseEye WE1 AI 處理器，以極低功耗進行強大的機器學習，並搭載 LoRaWAN 模組，支持用於遠程網路的低功耗廣域（ LPWA） 網路協議。

SenseCAP A1101 視覺 AI感測器，此方案已經應用於實際的智慧農業案例。奇景、矽遞視覺 AI 感測器，採用奇景超低功耗 WiseEye 技術，可以運行超過 9 個月，持續收集現場影像，並同時每分鐘上傳本地推理後的最終數據結果。視覺 AI 感測器的硬體設計採用高級工業防護等級，支援攝氏-40至85度的工作溫度範圍，和 IP66 防水等級，非常適合放置在室外或室內農業生態系統中的物聯網應用。

矽遞科技產業與應用事業部總經理蔣宇表示，我們非常榮幸能與奇景光電合作，將他們的 WiseEye 智慧影像感測解決方案集成到這款 Vision AI 設備中。我們矽遞科技一直希望成為全球開發者最可靠的物聯網硬體合作夥伴，因此我們一直在努力將先進技術集成到可部署的硬體解決方案，幫助開發者實現垂直行業的數字化轉型。與奇景光電合作，我相信能為開發人員提供一個專業可靠的AI Vision技術方案，幫助他們更好地實現他們的數字化轉型目標。藉助 SenseCAP A1101 LoRaWAN 視覺感測器，開發人員可以將視覺和 LPWAN低功耗廣域技術結合到他們的物聯網解決方案中，服務其在智慧農業、智慧計量等各種場景下的應用。

奇景光電執行長吳炳昌表示，WiseEye 解決方案，已在筆記型電腦和許多其他應用中得到驗證，包括智慧抄表、汽車、監控和智慧辦公室/家庭等領域。 矽遞科技是世界領先的AIoT 平台提供者之一，雙方在智慧農業應用方面的合作，進一步驗證奇景WiseEye 技術對廣泛市場的適用性。 對具有 AI 感測器功能的電池供電智慧裝置，市場需求正在迅速成長，奇景透過其他 AI 平台合作夥伴，聯手為客戶多樣化的終端 AI 裝置，提供隱私、安全、 以及卓越的電池壽命。

感測器 農業 物聯網

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