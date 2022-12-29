台積電南科3奈米量產擴廠 EUV關鍵夥伴家登迅得現身

台積電（2330）今（29）日在南科舉辦3奈米量產暨擴產典禮，EUV相關關鍵夥伴家登（3680）董座邱銘乾與策略夥伴迅得（6438）副董事長兼總經理王年清同步受邀現身力挺。

有外界關注近期的庫存議題，家登董座邱銘乾並順勢再澄清，公司並無外傳高庫存問題，對半導體中長期需求維持正面看待。

先前市場流傳家登集團旗下家登自動化對於中國大陸地區個別公司發出「重要通知」造成誤會，針對相關新聞報導，家登集團已強調，並無任何退出中國大陸地區之營運考量，影響之產品為個案，影響金額僅百萬新台幣貨款，其他家登自動化公司設備類產品與家登載具本業營運及財務狀況皆不受影響。

家登產品線橫跨光罩傳載解決方案包含 EUV POD/ RSP 系列產品/ 光罩盒，晶圓傳載解決方案包含 前後段FOUP/ 八吋晶圓盒 /Cassette，家登並已私募入股迅得。

至於迅得是國內第一家進入半導體晶圓廠內自動化物料搬運系統（AMHS）的主要供應大廠。依據家登和策略夥伴迅得目標，提供客戶完整的EUV光罩儲存解決方案，雙方正緊密合作，該領域毛利也有望優於既有產品線。