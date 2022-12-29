台積電研發中心 明年第2季啟用

台積電在南科帶動近7.5萬個新工作機會後，未來投資重心將北移。台積電董事長劉德音今（29）日主持南科3奈米量產暨擴廠典禮時表示，台積電在新竹寶山興建的研發中心將於明年第2季正式開幕，預計將進駐8,000位研發人員；台積電2奈米將落腳新竹及台中科學園區，並規畫有六個廠。

劉德音表示，台積電在南科總投資金額達1.86兆元，共創造超過1.13萬個直接高科技工作機會、超過2.35萬營建工作機會。而台積電招募員工也帶來6.7倍的額外就業效果，換算為社會帶來約7.5萬個新工作機會。

劉德音表示，台積電南科園區所有廠房均是按美國LEED標準興建認證的綠建築，並有來自南科再生水廠的水資源共應，目前再生水使用率為20%，預估2025年將提升至40%，2030年再生水替代率將達60％：目前使用20％以上的再生能源，預估在2050年前達成全數使用再生能源及淨零排放目標。

劉德音強調說，台積電將持續保持技術領先，並將深耕台灣，持續投資並與環境共榮。今天台積電3奈米的順利開發量產，是幾十年來與在地共同成長的供應鏈通力合作的結果。今天的3奈米量產暨擴廠典禮也代表台積電在台灣發展先進技術及擴充先進產能的具體作為，為世界半導體產業的下一個成長高峰做準備。

劉德音表示，未來十年，將是半導體產業在整個電子產業價值鏈中快速成長的時代， 台灣也必定在世界經濟發展中扮演更加關鍵的角色。台積電將不斷強化客戶服務、並加速投資我們半導體的研發。

他預告明年第2季，位於寶山台積電研發中心也將在新竹科學園區正式開幕，預計將進駐8,000台積研發人員。目前正在準備的2奈米晶圓廠，會落腳在新竹與台中科學園區， 共計有六期的工程，都依計畫持續進展中。