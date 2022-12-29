政經局勢衝擊 2022年監視器面板出貨量估年減8.8%

據TrendForce研究，2022年受到全球政經局勢動盪影響，監視器（Monitor）面板出貨量逐季衰退，全年僅約1.58億片，年減8.8%。

TrendForce分析，監視器面板出貨量從2021年第4季達高峰後便一路下滑，至2023年的第1季預估將會是出貨量谷底，待整體供應鏈庫存回到健康水位後，品牌購買力道慢慢回溫，後續監視器面板出貨量有望逐季爬升，預估2023全年出貨量年減幅度會收斂至5.8%，達1.49億片。

根據TrendForce研究觀察發現，監視器面板的出貨量修正發生的時間較電視面板與筆電面板晚。電視面板於2021年第3季開始修正，筆電面板於2022年第2季大幅修正，而監視器面板直到2022年第3季才出現大幅修正。然而，修正時間愈晚，也代表著回溫的時間愈晚，在目前品牌手上庫存仍高於健康水位下，預估2023年第1季監視器面板出貨量季減5.3%。

2023年第2季隨著終端通路與品牌端的庫存陸續回到健康水位，隨著下半年傳統旺季到來，面板的拉貨動能有望來回復到疫情前2016~2019年平均出貨量約3,570萬的水準，相較於2023年第1季出貨量基期相當低的情況下，第2季監視器面板出貨量有望出現雙位數的季成長。而2023下半年在全球通膨放緩以及中國解封後經濟活動力上升的預期下，市場供需將回到季節性的循環。