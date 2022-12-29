經濟部長王美花：台積電廠都蓋在這裡了 哪來「去台化」

經濟部長王美花今（29）日出席台積電3奈米量產及擴產典禮致詞時，一開始就指明要破除去台化的謠言。她說，台積電總裁魏哲家談及去台化時說「門都沒有」，今天大家更可直接看到，不僅看不到門，連全球最先進的廠都已經在蓋了，哪來「去台化」。

行政院長沈榮津在致詞時，率先表明因院長蘇貞昌主持院會，不克出席，指定由他代表參加台積電3奈米量產及擴產典禮，就是要破除「去台化」謠言！他特別感謝台積電持續投資台灣，把先進製程留在台灣；接下來政府將全力協助後續水電及人才等問題，持續壯大台灣半導體優勢。

沈榮津並透露一個小故事 ，他說台積電董事長劉德音曾告訴蔡英文總統，台灣半導體產業有今天的成就，是整個半導體供應鏈的努力，希望政府多強調半導體在台灣應成為護國群山，而非只是台積電，他盛讚台積電的謙遜文化。

王美花接棒沈榮津致詞也指出，日前台積電總裁魏哲家才以「門都沒有」宣示根留台灣，今日透過3奈米量產暨擴產典禮，不僅沒有門，而是整個廠已經在蓋了，哪來「去台化」。

王美花強調，台灣不會有去台化問題，是因了解到台積電在台灣深耕，且供應鏈以及文化都有不可取代關係。以目前國際局勢，要更穩固客戶關係，台積電勢必要走出去；台灣要低調、持續創新，把供應鏈做好。王美花說，「昨晚跟行政院副院長沈榮津最後一個會，還在談未來要把設備商、材料商壯大工作」，她認為這是當務之急。

王美花進一步說：「台積電之所以成功，是因為有重要供應鏈在台灣。」最近很多外國媒體訪問她，每個人都在問TSMC，她說，台積電不只優異技術和一群優秀工程師，更還有一群供應鏈，孕育這樣的國際企業，是台灣的驕傲，更是讓台灣可以跟全世界一起合作的重要領頭羊。

王美花強調，台積電不虧是國際大廠，他跑得很快，所以要跟台積電合作，從土地到水電等準備都需超前部署，只差沒有簽署保密協議（NDA）而已。

王美花強調，台灣成為全球半導體供應鏈重要一環，可說到了不可取代的地位，即使台積電一直保持低調且持續推動創新，但還是為了穩固客戶，勢必會走出去，當前之際是政府得加快腳步，讓半導體相關設備和材料更壯大，也要和世界合作，把供應鏈站的更穩，一起茁壯 ，進而深根台灣。