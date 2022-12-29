Whoscall重磅登場 走著瞧Gogolook申請臺灣創新板
臺灣證券交易所今(29)日表示，開發出陌生來電辨識軟體Whoscall的Gogolook（走著瞧），29日送件申請臺灣創新板掛牌，為今年度第七家提出申請的新創企業。證交所看好後續將有更多本土新創與新經濟公司加入創新板，逐步建立產業聚落。
證交所近來積極拜訪新創公司，並鬆綁市值與營收上市標準、縮短轉板時間，以及調整承銷商協助法遵作業委任期間等門檻後，效益逐漸發揮，繼錼創科技-KY創於8月掛牌，泓德能源、雲豹能源已獲證交所董事會審議通過，台灣虎航、正瀚生技亦陸續送件申請掛牌臺灣創新板。
臺灣創新板主要推動擁有關鍵核心技術，以及創新能力（例如物聯網、人工智慧、大數據等新技術應用）或創新經營模式的公司申請掛牌，其中，包括新經濟、生技醫療、再生能源等領域，Gogolook是首家申請的新經濟軟體公司。
Gogolook是全球信任科技（TrustTech）產業領導者，由三位七年級生本土創業者設立，秉持「Build for Trust」理念，打造由數據與 AI 驅動的資安防詐及風險管理服務。
目前Gogolook提供的服務，包括全球累積下載量逾 1億次「Whoscall」、可疑訊息查證機器人「美玉姨」、金融商品比較平台「貸鼠先生」，以及數位身分驗證方案、Watchmen 商譽保護服務、AIDD 背景調查服務等企業解決方案。
證交所指出，數位韌性是企業在全球高度變動環境中保持競爭優勢的關鍵，藉由大數據、人工智慧與雲端的快速部署、彈性及安全性等特點，正是建構企業韌性及降低營運風險的重要一環。
Gogolook 是國內少見成功拓展海外市場的新經濟軟體公司，從台灣出發，將防詐服務圍繞台灣每位用戶生活，證交所期盼藉由資本市場力量，協助Gogolook持續拓展海外市場與增加研發投入，建立信任生態圈更茁壯，在不久的將來成長為世界級企業。
證交所表示，成立60多年來，一直以籌資角色支持資本市場及產業發展，未來將一步一腳印推動「臺灣創新板」，持續參與新創生態圈交流，適時爭取資源鏈結，並關注新創發展動態，以多元管道推動招商及引資，力挺「創新+永續」企業上市籌資。
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