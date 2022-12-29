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陸行之嘆馬斯克不務正業股價不知何時見底 建議應與蘋果合併

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

資深半導體產業評論家陸行之今（29）日最新臉書發文感嘆特斯拉總裁馬斯克不務正業，競爭對手頻頻推出新車，但Tesla新車款老是延誤交車，加上媒體錯誤新聞補刀，股價不知何時見底，建議應該跟蘋果合併，陸行之強調，「合併公司會有馬斯克的創新，有庫克的執行力，Tesla 產品才會有 iPhone 的品質」。

陸行之直言，最近因為馬斯克不務正業沒完沒了的花時間搞Twitter，看到12月電動車需求明顯下滑找缺錢理由大量出脫股票，電動車競爭者頻頻推新車但Tesla新車款老是延誤交車，朋友訂的Model S Long range 已經等18個月了，何時交車都沒個影子。

陸行之說，全自動駕駛10.69.3.1 版本還是無法達到 L3 程度，加上媒體的錯誤新聞補刀，股價不知何時見底，到時馬斯克被大股東聯手趕下台，才會學到教訓，陸行之還舉例，賈伯斯也曾因年少輕狂被股東趕出蘋果，但蘋果當時換新人接手結果更慘。

陸行之強調，先前曾建議過幾次，蘋果應該跟Tesla 合併，合併公司會有馬斯克的創新，有庫克的執行力，Tesla 產品才會有 iPhone 的品質。

陸行之表示，12月6日路透和彭博資訊報導，電動車廠特斯拉（Tesla）的上海超級工廠計畫最快本周實施減產，可能減少約20%產量，成為中國大陸需求不如預期的最新跡象。

陸行之指出，結果特斯拉澄清12月初沒有減產，媒體被打臉之後，現在改口1月20日至31日延長農曆新年假期，停止電動車生產，形同將2022年12月起實施的減產計畫延長至2023年。

陸行之感嘆說，「新聞可以這樣搞，我以後可以先大膽預測T公司(指台積電)2023年三季度產能利用率可以從二季度的底部70~80%明顯回升，要是我錯了一個季度，以後可以改口說T公司預期將2023年三季度起實施的產能利用率回升計劃延後到2023年四季度，這招真是太厲害了，我永遠都不會錯」。

陸行之再補充，12月28日路透報導，特斯拉上海廠公司內部行事曆顯示，將於在1月3日至19日期間生產17天，並將在1月20日至31日延長農曆新年假期，停止電動車生產，形同將2022年12月起實施的減產計畫延長至2023年。

Tesla 電動車 蘋果

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