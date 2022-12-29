黃齊元：東南亞影響力聯盟組台越半導體促進會 創造產業影響力

由黃齊元等知名業界人士發起的「東南亞影響力聯盟」，日前宣布將成立「台越半導體合作促進協會」，邀集台積電前研發副總林本堅、中磊榮譽董事長王伯元、鈺創科技董事長盧超群等人，合組台越半導體協會，希望整合資源，創造產業在越南的影響力。

「東南亞影響力聯盟」23日晚間舉辦歲末晚宴，並以「崛起的東南亞-越南之夜」為題，發表今年度的重要工作成果，同時宣布籌備「台越半導體合作促進協會」。

藍濤亞洲總裁黃齊元指出，台灣除了美國外，也該有「新南向」戰略，但台灣和東南亞國家的關係，不像美台如膠似漆；如果政府不方便出面，民間可先挺身而出。他在晚宴上說：「協會囊括台越間重要的產官學界人士，光是台灣就有40位半導體界代表，未來將成為台越雙方半導體資源整合的重要平台。」不過，由於事涉敏感，許多業者希望名字不要曝光。

●越南官方也支持 盼半導體業前往投資

台灣半導體產業鏈受到地緣政治因素影響，未來將進入分散型生產時代，台積電赴美設廠加速上路後，東南亞國家更清楚看到台灣半導體在全球的影響力。東南亞影響力聯盟成立後，與越南密切交流，受到各方高度重視，也在多方促成下，成立「台越半導體合作促進協會」。

23日晚宴中，隸屬於越南總理府，屬越南政府對台事務專責機構的越南台灣事務委員會秘書長陳維海，特別錄影片祝賀。陳淮海指出，越南2022年的經濟成長率約8%，疫情影響已漸趨緩，他非常支持成立「台越半導體合作促進協會」，也期待更多台灣半導體業者到越南投資布局。

我駐越南前台北經濟文化辦事處代表黃志鵬受邀致詞時指出，台越經貿、文化合作交流一直相當密切，近期雙方在高科技產業有更多的合作，如今看到「台越半導體合作促進協會」成立，搭建台越半導體產業合作的重要平台，他特別支持。

●台越關係仍敏感 官方活動低調不公開

不過，黃志鵬也提到，他前一天出席台越相互設處30周年晚宴，見到認識多年越南台灣事務委員會的經貿官員，非常高興，當天便在臉書上貼出與老朋友相見歡的合照，但次日被越方告知，因台越外交部相互應允活動保持低調，且不對外公開，因此請黃志鵬拿掉臉書上的合照。

黃志鵬有感而發地說：「我們和越南的往來，都在很不敏感的經濟領域，拿掉臉書上的照片實在有點怪。」他提醒與會人士，不要忘記台灣的處境，只有不斷墊高台灣的產業基礎，讓別人需要我們，才能創造自己的價值。

黃齊元也提到，越南有許多人才，像有台積電浸潤式微影（EUV）教父之稱的林本堅，現在是中研院院士，也是清華大學半導體學院院長，就是越南華僑，他早年來台灣大學讀書，後來在台灣半導體產業發展扮演極重要的角色。人才也是台灣在推動與越南合作時值得把握的資源。

●時間是越南最大風險 慢了就沒機會

電子時報社長黃欽勇受邀晚宴中發表專題演講，他指出，台越合作需要前瞻布局運籌體系，並需強化雙向專業資訊交流，讓越南深度理解台灣在半導體產業的戰略地位。他提醒，現在台商在越南多不願大量投資，因為軟體很容易被取代；而「時間」是越南最大的風險，因為其他國家發展半導體產業跑得很快，慢下來就會喪失機會。

東南亞影響力聯盟今年7月與越南最大私營企業Vingroup旗下電動車廠商VinFast 共同舉辦「2022 台越電動車高峰論壇」，9月受邀籌組台灣11家上市電動車供應鏈廠商，赴越南 VinFast考察，目標在打造「台越電動車供應鏈生態系」。

黃齊元強調，東南亞影響力聯盟致力打造台灣與東南亞各產業的生態系，進一步促成台灣與東南亞的合作。他認為，展望2023年，台灣企業在分散供應鏈的大趨勢下，東南亞布局至關重要，東南亞影響力聯盟將全力協助台商達成目標。