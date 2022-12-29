獨家／超微AMD將來台設物流中心！半導體大咖發貨地看上台灣

香港亞太轉運角色淡化，半導體科技大廠紛紛選擇其他地點建立物流中心，繼繪圖晶片龍頭輝達（NVIDIA）決將成品倉庫設在台灣，供應鏈傳出2023年過年後，超微（AMD）也將把香港倉庫改設在台灣，繪圖晶片雙雄有志一同。

經濟部長王美花11月透露，輝達決在台灣設立物流中心，這也是繼ASML宣布來台投資後，又一半導體大咖來台。而傳言輝達落腳處是桃園大園的遠雄航空自由貿易港區，台灣供應鏈指出，這只是第一槍，超微（AMD）也傳將跟進，最快明年年後也就是2月左右拍版揭曉好消息。

遠雄航空自貿港加值園區第一期有ASML及華碩（2357）等科技廠商進駐，而二期含四棟大樓預計2022年底完工，貨運站二期也預計年底完工、冷鏈物流倉2023年第一季完成，還有快遞專用倉、運籌加值專區等等。

在輝達跟超微來台後，剩處理器龍頭英特爾在台尚無物流中心，業者指出，英特爾晶片投台積電晶圓廠比例低，加上在馬來西亞封裝，似無必要來台設立轉運倉需要。

輝達主要顯示卡伙伴多在亞洲，其中台灣三大繪圖卡品牌包括華碩、技嘉（2376）、微星（2377）角色吃重，而中國大陸七彩虹等品牌也是重要客戶，為配合兩地交貨，過去一直在香港設成品倉轉運。

不過，全球局勢變化多，中美貿易戰持續緊繃，美方禁止高階AI 晶片輸中，加上中國大陸疫情防控政策變化大，一日就能從清零變開放，讓歐美大廠感到政策難以捉摸，加上香港回歸中國大陸，等同中國大陸一部份，為分散風險去中化，評估其他地區設立倉儲為必要，台灣雖是選項之一，但因台海戰爭存可能性，歐美客戶也曾一度猶豫，台灣也沒有絕對優勢，不少晶片商也評估新加坡設據點可行性。

在政府積極招手下，輝達宣布來台，也讓超微吃下定心丸將跟進，據了解，很可能在2023年過完農曆春節以後公佈好消息，從香港搬到台灣遠雄自貿港落腳。

由於輝達跟超微都下單台積電（2330），從生產到製造一條龍都在台灣，縮短物流距離，也有「減碳」效果。

對於輝達及AMD將香港倉搬運至台灣，台灣繪圖卡廠商拍手贊成，業者指出，輝達一片高階顯示卡多是賣「公板」，也就是由輝達設計發包生產，過去輝達會自香港發貨，但其實，顯示卡也是由台表科等台廠代工，台灣生產後再將成品運到香港。

「從台灣生產後拉到輝達香港倉，再賣回台灣，有何意義？」一位業者指出，這些運費都被香港賺走。

「物流中心設在香港沒有意義，何必？」該業者表示，若AMD跟NVIDIA都在台灣設立物流，台表科可以從自家工廠生產完拉貨到物流中心，甚至直接發貨給顯示卡業者，省下往返時間跟運費，也幫台灣創造就業機會，而台表科也可以直接出貨中國大陸，實在沒有必要繞經香港。

業者指出，香港物流中心過去負責發貨到中國大陸，但其實一趟卡車費用是台灣出貨中國大陸的兩倍，「香港就是要賺這個錢」業者說。

廠商指出，香港等同於中國大陸，在美國禁售令雷厲風行下，分散倉儲風險的想法逐漸在歐美客戶心中萌生，若中國大陸因貿易戰對香港做任何管制，都將引發風險。

香港過去是科技業零組件轉運據點，但如今將由台灣及新加坡取代，文曄主管透露，內部在香港、台灣、新加坡都有倉庫，內部也做過沙盤推演，一旦兩岸三地局勢有變化，目前香港比重約佔5~6成零件儲存量，如何最快速度空運將零件運出，降低香港倉比重，內部都已有想法。從此跡象長期而言，香港轉運角色已逐漸淡化。