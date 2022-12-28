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中華電信降光世代牌告價 業界：降價促銷起手式

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

電信龍頭中華電（2412）調降光世代100M以上寬頻上網牌告價，500M降價幅度最高，從1,799元降至1,299元，降幅為27.7%。業界解讀，中華電信近年衝刺高速上網用戶，今年中以隱藏版方案試水溫，後來更推出「速在必行」，500M每月1,099元，現在調降牌告價，被業界視為是優惠促案開打的「起手式」。

由於台灣寬頻用戶幾乎飽和，加上有線電視積極搶進寬頻上網，累計用戶數達213.3萬戶，占整體有線寬頻用戶數的649萬戶，占有率來到32.9%。

中華電信近年重點策略則打出吸引用戶網速升級策略，可帶動平均帳單金額及營收持續成長。業界分析，近年中華電信強打300M、500M，今年中推出500M高速光纖每月只要1,099元隱藏版方案，引發市場申辦熱潮，也讓中華電信順勢將隱藏版上式，推出HiNet光世代「速在必行」光纖上網500M/250M方案，每月1,099元。

根據中華電信日前公布，光世代寬頻用戶374.7萬戶，高速用戶受到防疫居家需求，加上「速在必行」光纖上網方案吸引，300M以上客戶達93.2萬戶。高速用戶的確快速成長。

近期中華電信更像NCC申請調降光世代100M以上的傳輸資費牌告價，雖然受惠用戶約4.6萬戶，調降後受惠金額約1.8億元。

但業界都知道，降牌價之後下一步才是關鍵，通常是中華電信優惠促案開打的「起手式」，未來可望推出更具競爭力的促銷價格。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，除了中華電信調降牌告價，更在有線電視分組案中，看到有線電視業者積極提出營運計畫變更，要申請網路頻寬升級，提供2G以上的高速寬頻，第一階段就可以提供1G高速上網，目前已經有中嘉、台固提出申請寬頻網路升級營運計畫變更。

翁柏宗觀察，近年高畫質4K節目、5G遠距醫療、長照、看護都需要高速寬頻，加上新冠肺炎疫情之後，推升家用高速寬頻需求，這都是未來趨勢，而電信及有線電視都看到商機，預期未來半年內就可以看到中華電信及有線電視系統寬頻價格競爭指日可待

中華電信 有線電視

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