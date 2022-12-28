奇景、穩態推出節能智慧辦公解決方案 強化企業永續性

奇景光電與穩態光電科技股份有限公司今（28）日共同宣布，將於明年初拉斯維加斯舉行的 CES 2023 美國國際消費電子展，聯合展示內建奇景 WiseEye 智慧影像感測（WiseEye），提供節能省電、AI 人物感測的創新智慧辦公解決方案（下稱「WiseEye智慧辦公解決方案」）。

穩態光電是一家專注於工業4.0智慧製造、智慧照明、AI 數位電源供應器等先進技術的照明製造龍頭公司。穩態與奇景共同開發智慧辦公解決方案，內建奇景 WiseEye 整體解決方案，其中結合奇景專有的超低功耗 WE1 AI 處理器、HM0360 CMOS 全時影像感測器和獨有的人物檢測 AI 演算法。

奇景的人物檢測 AI 演算法，以超低功耗在辦公室內進行人物檢測、人流計數和人物定位，僅輸出個位元的詮釋數據（metadata），傳輸到更強大的後端系統或雲端服務器，以進行終端的統計分析，達到智慧辦公設施管理。 奇景、穩態的 WiseEye 智慧辦公解決方案，無需傳輸大量的原始影像，可在低頻寬網路環境下，以更低的功耗運行，並提供增強的安全性和隱私保護。

在明年初的 CES 展中，奇景、穩態將現場共同展示 WiseEye 智慧辦公解決方案，當有人進入辦公場域時，人物檢測 AI 裝置將立即檢測到人物的存在，並自動啟動工作空間的照明、空調和/或智慧辦公設施。 此外，奇景、穩態 WiseEye 智慧辦公解決方案，可根據辦公室的人數和位置，判斷並調整使用燈光的數量或亮度，以及空調的室溫和風扇方向。當檢測到空辦公室時，會自動關閉辦公設施，達到節電目的。

穩態光電業務暨研發副總王志誠表示，隨著全球對環境保護的關注度提高，對於節能的優先等級的考量亦迅速提高，也同時擴大對智慧辦公管理技術的需求提升。奇景的 WiseEye 整體解決方案，具有超低功耗和易於設計的優勢，加上穩態領先的照明和辦公室監管技術，提供在低頻寬網路的智慧辦公解決方案。 我們相信奇景、穩態 WiseEye 智慧辦公解決方案，優於市場現有的其他解決方案，且更符合企業 ESG 框架，能為奇景與穩態建立雙贏的夥伴關係。

奇景 WiseEye 智慧影像感測事業部副總經理陳有棟表示，很高興與穩態光電合作，再次看到WiseEye 解決方案於更多類型的應用中靈活展現。奇景 WiseEye 解決方案，可利用超低功耗和卓越的計算效能，開發各種 AI 應用，並更符合企業 ESG 框架，我們期待在AI 智慧辦公應用領域，展開豐碩合作，並持續推進企業對永續發展的實踐。