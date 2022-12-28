「台積電效應」蔓延美國鳳凰城 房產商表示業績暴增

集微網消息，台積電正在亞利桑那州廠建造的大型晶片工廠，9000名建築工人忙碌著建造台積電在美國的第一個先進工廠。日經亞洲近日實地訪問了台積電亞利桑那州廠附近，展現了晶片巨頭建廠對當地所產生的台積電效應。

據報導，當地的房地產行業正在蓬勃發展。在鳳凰城擔任房地產商人長達十年的Yalin受訪表示，近期發現自己在這座沙漠城市北部的業務大增。鄰近此處十分鍾車程之地，正是讓Yalin如此忙碌的原因：台積電正在當地蓋一座大型晶圓廠，九千名營建工人正忙碌進行建造。

事實上，在台積電宣布將於2020年年中來到亞利桑那州後，她立即收到了許多詢問單子，先是加利福尼亞州亞裔社區的客戶，後來是來自美國各地的客戶。該商人稱去年出售了大約70個房源，其中70%賣給了押注該市半導體繁榮的投資者。

報導指出，台積電效應以前發生過。當晶片巨頭宣布新工廠時，對房地產的需求往往會激增。報導認為，這次的台積電效應表明美國建立晶片產業的國家政策已經開始取得成果。美國政府正在吸引全球晶片製造商在美國建立或擴大業務，台積電就是響應這一呼籲的企業之一。

因為隨著資金的增加，台積電正在引進數百名技術工人來為該廠區配備人員。它已經從台灣派遣了大約600名種子工程師，在2025年之前在該地點服務至少三年。另有600名亞利桑那州雇用的工程師被派往台灣台南——台積電最先進的工廠，在返回美國工廠之前進行一年半的培訓。

從台灣派遣的工程師被安置在台積電村。台積電村是一個仍在部分建設中的小社區，提供一到三居室的公寓出租，設施包括度假式遊泳池和健身中心。「我們一個多月前剛剛降落在這裡」，一位在台灣台南工作的工程師告訴日經亞洲，「我們大多數人都把家人帶到這裡，這是一種全新的生活，我們需要適應新的語言、文化、天氣和環境」。

台積電表示，其在亞利桑那州的投資將直接創造至少4500個工作崗位和約10000個與供應鏈相關的工作崗位。

根據半導體行業協會的最新數據，美國政府推出晶片法案以支持國內半導體行業，在美國釋放了大量投資，亞利桑那州大鳳凰城地區是迄今為止最大的受益者。

「在亞利桑那州，有10萬個與半導體有關的工作崗位，而且這個數字仍在增長」，大鳳凰城經濟委員會總裁兼CEO Chris Camacho告訴日經亞洲。Camacho表示，台積電催化了鳳凰城北部的發展，希望這一趨勢將繼續下去。