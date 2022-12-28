友達攜手成大啟動聯合研發中心

友達（2409）光電今（28）日宣布攜手國立成功大學共同成立聯合研發中心，並由友達董事長暨執行長彭双浪及成大校長蘇慧貞共同主持揭幕典禮，宣示雙方未來將共同投入於高階顯示技術、智慧醫療、循環永續等跨領域研究合作。

友達光電董事長暨執行長彭双浪表示：「友達與成大自2010年起展開合作，12年來已推動30件產學合作專案，研究面向涵蓋前瞻顯示、智慧製造、能源等。產學合作一直是友達創新研發重要的核心驅動力，成大具備優秀的人才與研究實力，未來我們將與成大攜手，透過雙方緊密的合作交流，盼能為產業與學界持續注入活水。」

成功大學校長蘇慧貞表示：「友達是成大產學聯盟重要的合作夥伴，過去在LCD、Mini LED 、Micro LED及OLED等顯示技術上，雙方已有許多深度研究交流的經驗。此次聯合研發中心成立，不僅將延續雙方產學知識技術的交流移轉，同時將合作計畫延伸拓展至智慧醫療、循環經濟等更多元的領域，以成大豐沛的學術量能與研究人才支持產業發展與創新突破。」

友達光電近年加速雙軸轉型步伐，除持續精進前瞻顯示技術（Go Premium），同時加速進軍垂直場域應用（Go Vertical），本次聯合研發中心成立，友達預計在未來3年投入3千萬預算，聚焦智慧醫療、前瞻顯示、循環經濟及數位科技，透過科技與學術專業串聯，促進學術研究交流與人才培育，同時助力解決方案的場域驗證與商業落地。

智慧醫療達擎領軍成大醫提供最佳場域驗證

友達旗下子公司達擎專精於教育、企業、零售、醫療和交通等多元垂直場域，致力提供市場全方位的智慧顯示解決方案。著眼於醫療場域需求與智慧醫療趨勢，達擎憑藉著穩定可靠、高品質及高效率的全方位智慧醫療顯示器解決方案，聚焦智慧手術室、檢測診斷及醫療資訊整合管理等領域，持續開拓3D醫療影像及研發遠距醫療等解決方案，積極協助醫護人員實現精準診斷與治療。

本次友達成大成立聯合研發中心，未來將積極串聯成大醫療聯盟導入達擎各項醫療解決方案進行臨床場域驗證，亦期許與成大共同針對醫療場域需求與痛點，攜手開拓更多符合臨床運用情境的解決方案。達擎將持續串連醫療生態圈合作夥伴，致力創造更穩定、安全、高效的醫療環境。

友達宇沛串聯成大環境工程系聚焦永續循環經濟

友達旗下子公司友達宇沛以循環經濟及節能永續為核心，將友達內部多年累積碳管理和水資源管理的實務經驗，轉化為綠色製造解決方案與服務，幫助企業邁向淨零永續經營，服務對象囊括半導體廠、印刷電路板廠、晶圓廠與面板廠等電子電機製造業，更涵蓋食品業等傳統產業。

成大環境工程學系投入「節能低碳排的廢水生物除氨氮技術」研究，在製程廢水處理過程可同時達到去除氨氮、低碳排、節能及水回收等多重效益，實現循環永續與淨零碳排目標。友達宇沛積極助力此項研究計畫，提供實證場域及技術應用實務經驗反饋，協助前瞻技術學研成果進行可行性評估，提升學研成果落地商業化的可能性，在產學合作上共創互助雙贏。

全力支持產學共研合作友達董事長彭双浪獲頒成大「產學創新特聘講座」

友達光電與成功大學過去共同投入前瞻顯示技術領域，研究成果豐碩，未來雙方亦將延續過去12年深厚的合作基礎，展開更多元的創新研究合作計畫。本次友達成大聯合研發中心揭幕典禮，成大校方亦頒發「產學創新特聘講座」予友達董事長彭双浪，肯定彭董事長多年來推動產學合作不遺餘力。未來雙方亦將持續攜手探索產業需求與核心發展議題，結合成大豐沛的高階研發人才與友達深厚的產業經歷及資源，擴大雙方合作鏈結，共創產學雙贏新局面。