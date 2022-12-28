半導體去台化？ 蔡總統：門都沒有

蔡總統昨（27）日舉行記者會並接受媒體提問，被問及台積電等半導體廠接連赴日本和美國投資設廠，國人關心半導體業「去台化」的問題，她回答時引用台積電執行長魏哲家日前所說的，去台化「門都沒有」。

蔡總統說，過去台積電創辦人張忠謀常講，台灣還是台積電最好投資地點，在其他地方投資都未必比台灣好，因為台灣產業聚落完整，勞工人力資源品質、敬業精神很好。這意思就是告訴國人，不用擔心半導體去台化。她還援引魏哲家曾說的，「半導體去台化？『門都沒有』」。蔡總統並表示，近來宏碁創辦人施振榮也說，赴海外投資是我們「國力的延伸」，「我覺得是非常好的說法，這是正確方向」。

魏哲家日前出席玉山科技協會舉辦的玉山科技論壇時表示，半導體「去台化」，「門都沒有」，不是工廠搬到那個地方，那個地方就會發展茂盛，台積電如今的成果，是與台灣協力廠共同努力達成的。

魏哲家強調，台灣半導體產業花了30多年建立完整供應鏈，才有現今成果。供應鏈是慢慢建立起來的，並非蓋一座廠就能成功。