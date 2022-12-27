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台積電將舉行N3量產暨擴廠典禮 法人揭後市看法

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

台積電（2330）預計29日舉行3奈米（N3）量產暨擴廠典禮，市場解讀是為破除近期各種猜測與誤解，並宣示實質訂單在握。投顧法人指出，台積電競爭力優於同業，但明年上半年庫存調整，將使業績呈現季衰退，建議「中立」投資評等。

台積電日前發出活動通知，29日將在台南科學園區Fab 18廠新建工程基地，舉行N3量產暨擴廠典禮，屆時將由董事長劉德音主持上樑儀式，由於過往N7、N5等先進製程量產，鮮少舉辦實體活動，引發熱議。

市場認為，台積電先前宣布赴美增加投資N3製程，引發去台化、產能外移等疑慮，加上南韓三星宣示N3領先量產，並傳搶下輝達、高通、百度等台積電客戶， 這次量產典禮主要為破除外界近期各種猜測與誤解，證明持續投資台灣與先進製程在台量產原則不變，並宣示實質訂單在握。

法人分析，地緣政治環境不斷變動，如今為安全戰略考量，由全球化布局轉為區域化，美國、日本、歐洲及中國大陸等各國政府都歡迎廠商前往當地設廠，一個全球化、有效率供應系統時代已經過去，這讓供應鏈管理益形重要，成本會急速增加，台積電與客戶緊密合作，降低風險。

回歸產業來看，隨客戶及半導體生產鏈持續調降庫存，台積電第3季為庫存水位高點，預計到2023年才會趨於正常水準，N7、N6稼動率下滑，伺服器與車用目前正常，但大環境不佳下，不排除下一季也可能下修，預期明年下半年回溫。

此外，台積電N3及N3E設計定案量將比N5多，且N3、N3E在手機及高速運算需求帶動下，2023年產能利用率將會滿載，法人預期N3貢獻走勢將與先前N7、N5相近，6至8季毛利率才會達到公司平均，預估N3貢獻2023年營收4%至6%。

整體來看，即使庫存調整會影響明年產能利用率，整體半導體產業將面臨衰退，但台積電高階製程市佔率高，競爭力優於同業，高層亦認為2023年仍將會是成長的一年。

台積電 半導體

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