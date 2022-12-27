台積電罕見舉辦先進製程量產典禮 業界解讀原因有二

集微網消息，據台媒鉅亨網報導，晶圓代工龍頭台積電將在周四（29日）舉辦3奈米量產暨擴廠典禮，此次為台積電罕見舉辦先進製程量產實體活動，因此備受外界關注。

台積電日前發出活動通知，預計12月29日在台南科學園區的晶圓18廠新建工程基地，舉行3奈米量產暨擴廠典禮，南科18廠是5奈米及3奈米生產基地，其中第五至九期廠房將投入量產3奈米。

報導評價，由於台積電過去先進製程量產鮮少公開舉辦活動，因此這次罕見發出活動通知格外受矚。業界認為，台積電宣佈3奈米量產時間較晚，一來是展示技術實力，二來是直接展現深耕台灣決心，化解外界「去台化」疑慮。

衆所周知，三星今年6月30日搶先宣佈3奈米環繞閘極（GAA）技術量產，並於7月25日在京畿道華城廠區內盛大舉行3奈米GAA晶片產品出廠紀念活動。不過，三星3奈米效能與客戶群始終備受外界質疑，台積電大動作宣佈量產可能是想展示技術實力。

據了解，台積電的南科晶圓18廠是5奈米及3奈米的生產基地，其中，晶圓18廠5期至9期廠房是3奈米生產基地。台積電美國亞利桑那州廠第1期工程，預計2024年量產4奈米；第2期工程開始興建，預計2026年生產3奈米製程，兩期工程總投資金額約400億美元，兩期工程完工後合計將年產超過60萬片晶圓。