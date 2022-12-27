奇景光電在 CES 2023 首次亮相下一代AI和光學技術應用

奇景光電今（27）日宣布，將在明年初美國拉斯維加斯舉行的 CES 2023 美國最大國際消費電子展中，與供應鏈合作夥伴和客戶，聯合展示奇景獨有的 AI 和光學產品線，包括 WiseEyeTM 智慧影像感測器（WiseEye）、3D 感測和晶圓級光學鏡頭（WLO）技術的系列應用。

奇景在 WiseEye 方面，將與業界領先的供應鏈合作夥伴和客戶，包括聯詠科技（3034）、 Useful Sensors Inc.、Seeed Studio 和穩態光電科技，聯合展示採用奇景新型態、超低功耗的 WiseEye AI 解決方案，應用於智慧家居、智慧農業、智慧辦公和智慧監控等領域。

奇景的 WiseEye 解決方案，正迅速被各類型新的 AI 領域應用廣泛採用，應用案例如人物偵測、運動感應、人數統計、人臉檢測和語音識別等，具有最佳效能和 AI 推理性能。目前奇景 WiseEye解決方案，已經與 Dell 量產一系列高階筆記型電腦和許多其他 AI 應用，包括智慧抄表、共享單車停放、智慧辦公及智慧家庭等。

奇景領先業界的第一代 WE1 AI 處理器已奠定成功碁石，奇景將在 CES 2023首度亮相下一代、代號為 WE2 的產品。WE1 AI 處理器已經在超低功耗 AI 處理器市場上，以其傑出的節省功耗和推理能耗效率，位居業界領先地位。

奇景 WE2 AI 處理器具有基於 Arm 的 Cortex CPU 和 Ethos NPU、豐富的感測器控制介面、工業級安全和加密引擎以及多層電源管理架構，與第一代 WE1 相比，WE2 AI 處理器可節省 40% 的功耗、30 倍的推理速度，這也代表能提供超過 50 倍的推理能耗效率。

奇景光電執行長吳炳昌表示，非常樂觀看待 WE2 的前景，同時強調奇景持續加強 WiseEye 產品線升級計畫的決心。奇景在開發超低功耗 AI 創新技術方面的專業，處於業界領先地位，已吸引多家如 Pete Warden 領導的 Useful Sensors 新創 AI 公司，以及 AIoT 產業的其他一流技術專家共同合作，加速採用奇景的創新解決方案。

另於 CES 展中，奇景光電也將展示下一代一系列 3D 視覺處理器，這些新世代 3D 視覺處理器，提供 3D 時差測距（ToF）深度影像訊號處理（ISP）解碼能力，輸出 60Hz VGA 和低延遲動態影像深度圖，對下一代 AR 及 VR 應用具有關鍵作用。

此外，奇景也將同步展出結構光視覺 AI 處理器，能夠以 210FPS 的輸出速度進行 3D 眼動追踪，以及 3D 手勢控制感測器，為裸眼 3D 應用提供低延遲、身臨其境的用戶體驗。