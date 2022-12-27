良得電本業與業外爆發 明年獲利優於今年

良得電（2462）獲三大歐系與一大日系電動車旅充線束訂單，以及美系兩大雲端供應商的智慧家庭產品訂單，2022年第4季獲利優於第3季，2023年將優於今年。業外方面，深圳觀瀾舊廠將在2023年農曆年左右開發，潛在獲利高達數十億元，不排除處分回饋股東。

良得電今（27）日舉行法說會，該公司主要產品為交流電源線、直流電源線組及電線暨電纜，過去終端應用以筆電及智慧音箱等產品居多，近幾年積極轉型朝向電競、智能家居、遊戲機及電動車領域發展，目前已經看到成效。

良得電發言人江文裕表示，該公司過去毛利率在個位數，2022第3季已經回升到12%到13%，第4季進一步回升到12%到15%，2023年的回升幅度將更明顯，顯示出本業獲利持續成長，主要就是轉型發展毛利較高的產品線，包括電動車、智能家居、伺服器等。

他說，以電動車來說，主要出貨旅充線，目前占營收比重約5%，2023年將成長到10%以上，主要是歐洲三大車廠的開發案一直在增加，並新增一家日系車廠，2021年電動車開發的產品品項約七到八個，2022年已來到30到40個，2023年還會更多。

在智慧居家監控產品方面，據了解，獲得亞馬遜與Google兩大廠訂單。他說，智慧家庭與智能監控將是明年推動成長的另一個主要產品。

在遊戲機方面，他說，也新接到訂單，是美系遊戲機大廠的AC產品，將在2023年第2季量產，另外，DC產品也在導入之中。另外，伺服器方面，他說，美系低軌衛星大廠的伺服器設備防水抗UV電源線已經認證，2022年12月量產。

業外方面，深圳觀瀾舊廠區開發計畫，已經獲得當地政府通過，2023年農曆年前後可以開始動工。以良得電持有約2.95萬平方米土地估算，潛在投資收益高達數十億元，良得電表示，未來如有適當價格不排除處分回饋股東。