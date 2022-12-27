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對手變牽手 奇景與聯詠聯手推出智慧監控AI解決方案

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

奇景光電與聯詠（3034）今（27）日共同宣布，將於明年初拉斯維加斯舉行的CES 2023 美國國際消費電子展，聯手推出領先業界，超低功耗、電池供電，同時具備預錄功能的 AI 全時監控解決方案（以下稱「超低功耗智慧監控解決方案」）。

奇景與聯詠將於明年 1 月 5 日至 8 日CES 2023 展中，聯合展示領先業界的超低功耗智慧監控AI 解決方案，主要亮點是結合奇景的WE1 AI處理器HX6537，以及聯詠的核心 AI 視覺處理器 NT98566。這兩顆IC都具備獨特的強大功能。奇景的WiseEyeTM智慧影像感測解決方案（WiseEye）WE1 AI 處理器HX6537，提供低功耗預錄功能，聯詠的核心 AI 視覺處理器 NT98566，支援 Wi-Fi 6 介面傳輸，進行高品質和低延遲即時影像串流。

舉實例來說，奇景、聯詠聯手的超低功耗智慧監控解決方案，用在監控攝影機時，可以運行全時的預錄功能，以低幀率預錄影像，且在核心處理器關機的狀態下，僅需消耗個位數毫瓦的電量。同時，奇景 WE1 AI 處理器可以智慧感測到特殊運動事件，例如對特定人物行為，或可疑行動活動檢測。

當 WE1 AI 處理器確認事件成立時，將會喚醒聯詠核心 AI 處理器進行高畫質影像錄影，再貼附奇景WE1 AI處理器預錄的影像片段。相較於市場現有的監控解決方案，奇景與聯詠聯手的超低功耗智慧監控解決方案，能在實質上提昇隱私及安全性，使用者不僅能獲得更完整影像內容，還包括事件發生前的預錄影像段落。同時，在AI 影像智慧感測領域，奇景與聯詠的解決方案，可有效提升監控攝影機電池壽命達30%。

此外，奇景 WE1 處理器還支援監控攝影系統中的眾多內務管理操作，包括電池壽命管理、攝影機鏡頭視野調整，以 PIR 和 IR 燈補光控制等。 聯詠先進的核心 AI 處理器 NT98566，配備1Gb DRAM，可支援解析度高達 5M 30FPS 的視訊性能，同時對每一幀影像進行高階 AI 運算。 同時，聯詠 NT98566 的 WiFi 6 設計，也使奇景與聯詠超低功耗智慧監控解決方案，能夠順暢輸出影像串流，而不會有卡頓或延遲現象。

奇景光電執行長吳炳昌表示，奇景與聯詠合作是雙贏，因為兩家公司能夠利用彼此在 AI 方面的優勢。除了雙方累積多年在面板顯示器方面的整體專業技術知識外，在新興的龐大 AI 領域，奇景與聯詠聯手，能夠共同推進與眾多全球供應商合作推出下一代產品。奇景很高興看到 WiseEye持續擴展到人們日常生活的應用中。

奇景 WiseEye被監控系統採用，也再次強大地展示其技術方案的敏捷性和靈活性。奇景相信 WiseEye 將持續開闢新的成長方向，並自豪能成為創新的先驅者，以WiseEye 內建專有的預錄功能和智慧影像感測，提供較低的裝置功耗，同時提高系統安全性和整體用戶體驗。

聯詠 處理器

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