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力積電等半導體大廠進駐銅鑼 環差仍須補件再審

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

因應力積電等半導體業者、Google資料中心有意進駐苗栗銅鑼科學園區，國科會竹科管理局提出環差，今（27）日在環保署第二次初審，不過環委不滿開發單位對於遽增的用水用電，僅以「製程複雜」草草帶過，要求補正再審。

力積電（6770）有意進駐苗栗銅鑼園區，世界先進（5347）之前也傳出相中銅鑼土地，不僅如此，Google在海外最大的資料中心也將落腳銅鑼，因應大廠用地需求，竹科管理局提出銅鑼園區環差變更，考量未來營運需求，變更用水、用電量。

銅鑼環差最主要的變更內容，也成為環委最關注的重點。根據竹科所提資料，原本用水量為每日1.6萬噸，變更後達3.56萬噸，增幅達1.2倍；用電量則從原本174.7MW（百萬瓦）成長到476.83MW，成長1.7倍。

竹科今日表示，用水用電增加的主因是半導體產業製程演進精密度日益增高，光罩所需層數增多，工序也愈趨複雜，消耗水量及電力也隨之提升；另外潛在進駐廠商含用電量較大的資料中心。

不過竹科說明無法說服環委，有環委指出，「製程複雜」不是具體理由，難以接受，應更清楚說明開發內容， 例如進駐廠商樣態、產品、產量、製程設備與用水用電激增的關聯性；另外對於再生能源要求，也不應只限新進駐廠商，若為擴廠也應包含在內。

竹科表示，主要進駐廠商為晶圓代工，預計生產10幾奈米至50奈米晶片。不過環委對於口頭說明不埋單，要求開發單位應該寫清楚。

在經過閉門會議討論後，環委要求補正資料後再審。開發單位應強化此次變更增加的用水量、用電量及進駐產業之產品、產量、製程或設備改變等論述，並強化說明「新進駐積體電路晶片製造廠商」定義，加強營運期間節能減碳及再生能源使用規畫。

竹科

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