宇瞻推出PANTHER RGB DDR5超頻電競記憶體

記憶體品牌暨模組廠宇瞻(8271)近期推出專為遊戲玩家打造的PANTHER RGB DDR5桌上型電競記憶體。

宇瞻表示，延續上一代PANTHER電競神器傳統，專為追求性能的玩家所打造，運用獨特的RGB導光技術與絕佳散熱效果的頂級鋁合金散熱片，有效降低溫度並維持最佳讀寫效能，並以領先全球的工業記憶體模組與儲存的最佳技術為基礎，嚴格篩選採用電競等級DRAM ICs顆粒，同時支援Intel XMP 3.0 以及AMD EXPO幫助玩家一鍵超頻，贏在起跑點。

宇瞻表示，PANTHER RGB DDR5通過ASUS AURA sync、GIGABYTE RGB Fusion、MSI Mystic Light Sync以及ASRock Polychrome Sync等主機板大廠軟體認證，可輕鬆控制RGB記憶體燈效並和系統燈光進行同步，讓玩家無論白天或黑夜盡情享受前所未有的視覺饗宴。

此外，PANTHER RGB DDR5 採用Apacer全球頂尖的工業記憶體模組技術基礎及製造能力，嚴格篩選電競最高規格的ICs顆粒，穩定的高效能表現，同時確保與各大主機板廠牌的相容性。搭配絕佳散熱效果的頂級鋁合金散熱片，控制溫度維持最佳讀寫效能，無時無刻發揮頂級超頻功效。

PANTHER RGB DDR5提供5200MHz、5600MHz、6000MHz、三種時脈以及8GB、16GB和32GB單雙支多款容量選擇；並支援Intel XMP3.0以及AMD EXPO一鍵超頻技術，使系統持續維持高效讀寫速度，讓電競玩家持續保持戰鬥狀態。