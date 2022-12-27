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集邦估NAND Flash需求位元到2025年前 年成長率均低於30%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
集邦預估Client SSD受總體經濟成長放緩未來需求將明顯放緩，連帶影響整體NAND Flash位元成長幅度減弱。圖／聯合報系資料照片
集邦預估Client SSD受總體經濟成長放緩未來需求將明顯放緩，連帶影響整體NAND Flash位元成長幅度減弱。圖／聯合報系資料照片

集邦科技今日發布NAND Flash最新調查報告指出，隨疫情紅利退場，加上總體經濟不佳，導致消費性電子需求急凍，其中Client固態硬碟（SSD）將是需求放緩最明顯的產品，連帶使整體NAND Flash需求位元成長受限，預估2022~2025年的年增率均低於30%。

至於容量方面，2022年Client SSD於筆電搭載容量已逾500GB，512GB Client SSD在近期迅速跌價後已與半年前256GB報價相近，甚至接近同容量HDD，讓PC OEM加速採用512GB容量，但要再升級到1TB或以上的SSD配置恐有難度，主因是Windows系統授權金收取機制與筆電配置等級正相關，PC OEM會承擔更高的整機成本壓力，對於升級至1TB以上容量態度被動，也造成未來單機搭載容量成長受限。

低容量部分，考量筆電128GB SSD入門級市場將逐漸式微，微軟主導PC OEM導入價格占優勢，且速度媲美SATA介面的UFS作為配置選項，長期也可能取代低容量Client SSD用量。

不過，集邦認為，由於近期SSD跌幅明顯，與UFS價差縮小，且平台主機尚無法原生支援UFS 3.1速度，故目前PC OEM認為UFS在價格無明顯優勢的情況下，並無太大的導入誘因，須待價格優勢出現與平台主機開始原生支援後才有機會顯現。

此外，相較於智慧型手機相機配置，筆電的用途多是視訊串流使用，並非追求高品質影像錄影，故儲存需求位元成長的幅度較緩。

集邦預估，2022~2023年整體Client SSD的需求位元成長率分別為4.3%與11.6%，平均搭載容量成長率也從2022年的18.2%降至2023年的9.6%，未來全球NAND Flash需求位元成長動能將轉由企業端SSD推動。

SSD 筆電 OEM

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