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化學材料廠新應材ESG成果 獲台積電肯定

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
新應材董事長詹文雄（左）與新應材總經理郭光埌（右）。新應材提供／照
新應材董事長詹文雄（左）與新應材總經理郭光埌（右）。新應材提供／照

化學材料廠新應材（4749），上周重要客戶台灣積體電路公司頒贈「供應商節能減碳輔導專案」感謝狀，ESG成果獲得肯定。

新應材董事長詹文雄表示：「新應材在ESG環保方面的努力，如今獲得了客戶台積電（2330）的肯定，本公司將更積極推動各項減碳措施，持續為地球環境、為台灣這塊土地恪盡心力」。

新應材指出，公司致力於永續經營、綠色製造，身為為地球公民更是全球最重要半導體先進製程大廠之供應商，我們深刻體認，持續推動節能以達到政府及客戶的減碳目標，是材料公司永續發展刻不容緩的責任。

今年度特別委由經濟部工業局以及產業專業單位之輔導，針對營運十餘年的桃園龍潭廠執行了全方位總體檢，除了部分老舊設備已依專家建議透過新建工程全數優化完畢，其餘的營運系統經專家評判管理良好。

新應材為台灣在地深耕逾19年之化學廠，致力於研發及製造半導體與顯示器應用，是少數能提供半導體前段先進製程，與後段先進封裝等關鍵化學品的材料供應商。自行研發之四大領域：半導體先進製程、CIS影像感測器及半導體光學元件、TFT-LCD以及Micro-LED。

新應材ESG的努力獲台積電頒贈「供應商節能減碳輔導專案」感謝狀。新應材提供／照
新應材ESG的努力獲台積電頒贈「供應商節能減碳輔導專案」感謝狀。新應材提供／照

半導體 減碳

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