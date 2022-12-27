化學材料廠新應材ESG成果 獲台積電肯定

化學材料廠新應材（4749），上周重要客戶台灣積體電路公司頒贈「供應商節能減碳輔導專案」感謝狀，ESG成果獲得肯定。

新應材董事長詹文雄表示：「新應材在ESG環保方面的努力，如今獲得了客戶台積電（2330）的肯定，本公司將更積極推動各項減碳措施，持續為地球環境、為台灣這塊土地恪盡心力」。

新應材指出，公司致力於永續經營、綠色製造，身為為地球公民更是全球最重要半導體先進製程大廠之供應商，我們深刻體認，持續推動節能以達到政府及客戶的減碳目標，是材料公司永續發展刻不容緩的責任。

今年度特別委由經濟部工業局以及產業專業單位之輔導，針對營運十餘年的桃園龍潭廠執行了全方位總體檢，除了部分老舊設備已依專家建議透過新建工程全數優化完畢，其餘的營運系統經專家評判管理良好。