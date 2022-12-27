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Mlytics攜手KKCompany 拓展國際市場

經濟日報／ 記者孫靖媛／台北即時報導

科技公司「Mlytics 摩速科技」 (以下簡稱： Mlytics )，於26日宣布，將與亞洲領先的媒體科技集團 KKCompany 攜手合作！提供獨家串流技術服務的 KKCompany ，長期深耕日本，持續經營國際市場，為客戶提供優質的影音串流服務，未來將結合 Mlytics 的核心產品，如多雲解決方案、 跨國融合 CDN（Global Multi-CDN）、即時智慧調度、全球節點部署與即時監測等，深度拓展日中港台星馬等亞洲地區，提供國際企業更多元、完整、安全、可靠的串流服務。

Mlytics 創立逾五年，致力以科技和數據為導向，打造數位瀏覽體驗升級的解決方案，目前於 新加坡、香港均設有業務據點，持續擴展國際市場。Mlytics 不僅是雲端產業的初期參與者， 也因為擁有累積自全球的使用者體驗大數據、多年來的資安防禦專業，因而能夠運用核心技術， 支援企業客戶提供更快速、穩定、安全的線上服務給終端使用者。Mlytics 商務負責人潘彥銘表示，提供最佳數位體驗與確保客戶網站的安全性，以及提供可靠的網路環境，是Mlytics 最重視且核心的企業產品力，此次與KKCompany 展開合作，就是期盼將公司的價值，助攻給 KKCompany ，同時強化彼此的產品力，一起打國際盃，拓展海外市場，創造雙贏。

全球受到 COVID-19 影響，大幅度地將實體活動、實體會議轉移到線上進行，這段期間，新加坡知名科技公司 Trinax，為舉辦一場跨國的線上<虛擬旅遊博覽會>，即透過 Mlytics 平台服務，根 據全球節點部署來掌握 CDN 效能，並即時調度，同時透過 ISO 認證的 24x7 SOC 團隊，藉由各項監 控工具即時掌握活動進行狀態，順利完成了一場低延遲的線上活動，讓來自全球的造訪者順利參與。

而 KKCompany 旗下雲端串流服務領導品牌 KKStream 於疫情期間協助全球知名的製造業大廠 舉行跨國線上尾牙，運用 BlendVision 影音串流技術，提供全球 20 個國家，4K 多視角同步直播畫 面，超過百萬人線上同樂。其中，中國地區搭配 Mlytics 的服務，運用知名中國境內 CDN 進行即時調度，讓服務能夠達到以城市、電信商為單位， 加上 Mlytics 在全中國大陸部署的 100 多個監測點，使該企業客戶同一時間位於該地區的數十萬名員工都能享受到高品質、低延遲的直播體驗。

KKCompany 商務發展總監黃柏淞表示。KKCompany 擁有豐富的科技技術與多年的串流平台營運經驗，應用場景從線上演唱會、商務研討會，延伸到各種專業領域。下一步將整合 AI 與大數據，提供全方位的科技解決方案，助企業客戶加速數位轉型。我們期待和 Mlytics 合作，能夠加速推廣海外市場，打造更強韌的產業生態。

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