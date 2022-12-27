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義務役延長為1年今將拍板…94年次起算 1年後實施

圖像傳感器又添黑科技 三星發布顔色路由技術

集微網／ 集微網

集微網消息，移動圖像傳感器供應商三星在近日的一篇博客文章中則預告了三星正在研發色彩路由（Color Routing）技術。

傳統圖像傳感器往往會使用濾色片陣列（CFA）來實現感知不同顔色的光，但是每個濾色片僅能通過特定波長段的光，即會造成非目標波長段光的損失。

而顔色路由技術則採用了一種高折射納米結構，這樣某個特定像素除了接收投射在自己像素上方某個波長段的光以外，還能接收鄰近像素相同波長段的光，提升光線利用率，以獲得超出通常限制的高感表現。

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