快訊

爭議連環爆！宋逸民教會曝32字聲明 星教友傾巢力挺：奉獻沒被強迫

為博客來清潔阿姨發聲卻被解除委託 同業為律師抱不平：真的會傷心

國防兵力結構調整3亮點 導入美軍訓練、大幅調升薪資

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泰金寶將處分通寶半導體持股 淡出半導體事業

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
泰金寶泰國廠區。圖/馬瑞璿攝影
泰金寶泰國廠區。圖/馬瑞璿攝影

金寶（2312）今（26）日代子公司泰金寶公告，考量全球經濟不穩定，泰金寶董事會決議處分持有的通寶半導體19%股權，規劃兩年內分批出售給通寶大股東AB Value Bridge VII,L.P.，藉此改善財務結構、提高營運績效。

金寶說，AB Value Bridge VII,L.P.持有通寶半導體設計公司普通股81%股權，兩年內需依據當時帳面淨值，分批買回泰金寶持有的通寶19%股權。

泰金寶正與AB Value Bridge VII,L.P.協商，通寶須先減資至新台幣7220萬元，彌補虧損9.58億元，使帳面價值為正數。泰金寶預計此交易能在明年首季完成交易，不過，仍需依實際相關送審主管機關時程調整。

通寶（QBit Semiconductor）成立於2016年，是新金寶集團子公司，專注在IC設計，提供系統單晶片（SOC）給智慧影像及智慧邊緣運算相關裝置。

泰金寶 IC設計 半導體

延伸閱讀

佳能明年營運展望審慎樂觀 下半年優於上半年

MLB／「金寶」1年約當費城人 重逢最愛學他的費城球迷

世新大學打造5G校園 元宇宙3D教室解決互動點名問題

沒付錢？SE社《核心危機FF7》翻新版藏帶Getty Images浮水印畫作 神羅宅邸至少有3幅

相關新聞

泰金寶將處分通寶半導體持股 淡出半導體事業

金寶（2312）今（26）日代子公司泰金寶公告，考量全球經濟不穩定，泰金寶董事會決議處分持有的通寶半導體19%股權，規劃...

iPhone加速硬體規格升級 外資預告二大發展

iPhone加速硬體規格升級，將鞏固其在高階智慧型手機的領導地位。瑞信證券點出，潛望式鏡頭、鈦金屬機殼、以及新組裝流程等iPhone新變化，將能使台系光學鏡頭業者受惠，然或會為台系EMS廠帶來挑戰。

台經院學者正面看待投資 盼台積電在美壯大打敗敵人

台積電赴美投資，引發民眾憂心護國神山地基將被掏空，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，應該正面看待台積電赴美投資，這好比孫...

永齡基金會 急徵學童冬季保暖外套愛心供應商

冷、冷、冷，連續幾日氣溫驟降，當大家暖暖的在被窩或外套裹，許多缺乏冬季保暖物 資的家庭或孩童正需要你幫忙傳遞訊息。鴻海（...

本土新創Mlytics與KKCompany合作 拓展國際市場

台灣雲端新創公司Mlytics（摩速科技）今天宣布將與媒體科技集團KKCompany合作拓展國際市場，未來KKCompa...

台積電赴美設廠 施振榮：台灣存在價值就是服務全球

台積電赴美投資設廠受到各界關注，電腦品牌廠宏碁集團創辦人施振榮說，「台灣存在的價值就是對全世界做服務」，台積電海外設廠是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。