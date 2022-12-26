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泰金寶將處分通寶半導體持股 淡出半導體事業
金寶（2312）今（26）日代子公司泰金寶公告，考量全球經濟不穩定，泰金寶董事會決議處分持有的通寶半導體19%股權，規劃兩年內分批出售給通寶大股東AB Value Bridge VII,L.P.，藉此改善財務結構、提高營運績效。
金寶說，AB Value Bridge VII,L.P.持有通寶半導體設計公司普通股81%股權，兩年內需依據當時帳面淨值，分批買回泰金寶持有的通寶19%股權。
泰金寶正與AB Value Bridge VII,L.P.協商，通寶須先減資至新台幣7220萬元，彌補虧損9.58億元，使帳面價值為正數。泰金寶預計此交易能在明年首季完成交易，不過，仍需依實際相關送審主管機關時程調整。
通寶（QBit Semiconductor）成立於2016年，是新金寶集團子公司，專注在IC設計，提供系統單晶片（SOC）給智慧影像及智慧邊緣運算相關裝置。
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