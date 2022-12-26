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面板股波動 大摩：價格持穩 行情仍有轉佳空間

經濟日報／ 記者黃力／即時報導

面板股走弱引發市場看衰疑慮，惟摩根士丹利續力挺，看好供給面改善可望給予面股價格支撐，觸地反彈格局未變，面板族群未來續有轉佳空間，評群創「優於大盤」，目標價14.5元，友達「中立」，目標價15元。

76、65、55、43、32吋電視面板價格在12月下旬未有明顯修正，使得全月價格持平。大摩認為，儘管訂單動能因季節性因素而趨緩，但此一面板價格水準應可維持數月，另預期，面板供應商將持續調控產能利用率和出貨進度，因電視面板價格仍低於現金成本。

另一方面，筆電面板價格於12月下旬、12月全月皆未有明顯變動，較原先預期的佳，顯示器面板價格則在12月下旬、12月全月皆下滑0.3%，與預期相符。

近來，受終端需求疲乏，產業前景展望不佳等氛圍影響，面板報價於明年首季下滑的疑慮升溫，對此，大摩分析，面板價格走勢築底反彈的主因是供應端維持穩定產出，因此，在供應端產能利用率維持低水準的情況下，面板價格仍可有支撐。

面板族群股價於12月下旬出現較大幅度的修正，惟大摩認為，面板族群投資氛圍在電視面板於明年首季或第2季恢復上行走勢後回溫。

在台系面板供應鏈中，大摩最看好群創，其股價淨值比約0.4倍，與其中期周期股價淨值比平均0.5倍稍低，風險報酬比佳，友達股價淨值比約0.7，較其中其周期股價淨值比平均0.6倍高，使得上檔未有太多空間。

電視面板 淨值比 大摩

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