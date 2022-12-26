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致茂力推動力電池測試 簡化流程

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

致茂（2360）今（26）日更新電子報提到，近年來積極耕耘動力電池測試方案，無論是電池芯、電池模組以及電池包皆有提供完整的測試解決方案， 簡化電池包充電測試解鎖流程。

電動車技術與過去汽柴油動力最大的不同，是針對不同車款所開發的電池系統。對於電池包的資安問題，各家車廠會設計不同等級的資訊權限，以達到可以允許讀取診斷，亦可控管訊息，避免關鍵資訊外流、BMS資料遭竄改、副廠冒充原廠充電器強行嘗試充電等問題進而產生重大危險。

致茂指出，公司推出能源回收式充放電機系列17020/17020E/17040/17040E，可針對不同電壓的電池包，搭配專屬的BatteryPro軟體，進行解鎖行為控制。舉例來說， BatteryPro軟體內Pretest/ Posttest 功能，將測試前的準備與解鎖作業、測試後的結束步驟設置成測試工步，使用者可自行編輯Pretest/ Posttest 流程執行指定動作，使測試流程高度符合使用者需求亦可全程自動化。在一般CAN通訊上， BatteryPro 軟體可依據不同測試流程，插入內建的CAN write function工步，並針對特定CAN ID位置，控制發送與接收CAN訊號，進行各種指令，如繼電器開關控制，在操作上更加彈性且貼近實際使用情境。

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